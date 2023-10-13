Пр ямые вазодилататоры в лечение артериальной гипертензии
Медикаментозное лечение
Обнаруженные побочные эффекты*
Примечания
Гидралазин
Положительный тест на антинуклеарные антитела, волчаночный синдром, провоцированный приемом препаратов (редко в случае лечения в рекомендованых дозах)
Усиливает сосудорасширяющий эффект других вазодилататоров
Миноксидил
Задержка натрия и воды, гипертрихоз; возможно возникновение нового или усиление имеющегося плеврального и перикардиального выпота
Применяется для лечения тяжелой, рефрактерной артериальной гипертензии
* Оба препарата могут вызывать головную боль, тахикардию, задержку жидкости и могут провоцировать стенокардию у больных ИБС.