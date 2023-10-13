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Пр ямые вазодилататоры в лечение артериальной гипертензии

Медикаментозное лечение

Обнаруженные побочные эффекты*

Примечания

Гидралазин

Положительный тест на антинуклеарные антитела, волчаночный синдром, провоцированный приемом препаратов (редко в случае лечения в рекомендованых дозах)

Усиливает сосудорасширяющий эффект других вазодилататоров

Миноксидил

Задержка натрия и воды, гипертрихоз; возможно возникновение нового или усиление имеющегося плеврального и перикардиального выпота

Применяется для лечения тяжелой, рефрактерной артериальной гипертензии

* Оба препарата могут вызывать головную боль, тахикардию, задержку жидкости и могут провоцировать стенокардию у больных ИБС.

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