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Прямые оральные антикоагулянты для лечения венозной тромбоэмболии

Медикаментозное лечение

Дозировка

Примечания

Ингибиторы фактора Xa

Апиксабан

10 мг 2 раза в день в течение 7 дней

Затем 5 мг два раза в день

Апиксабан не следует применять при ТГВ или ТЭЛА, если клиренс креатинина < 30 мл/минуту (0,5 мл/с/м2).

Дозу можно снизить до 2,5 мг два раза в день через 6–12 месяцев после начала лечения.

Эдоксабан

60 мг 1 раз в день

При клиренсе креатинина 15-50 мл/минуту (0,25-0,83 мл/с/м2) или при массе тела 60 кг доза составляет 30 мг 1 раз в день

Необходимо проведение начальной терапии низкомолекулярным гепарином в течение 5 дней.

Эдоксабан не следует назначать при клиренсе креатинина < 15 мл/минуту (0,25 мл/сек/м2).

Pивароксабан

15 мг перорально 2 раза в сутки в течение 21 дня; принимать во время еды

Затем 20 мг 1 раз в день; принимать во время еды

Pивароксабан не следует применять при ТГВ или ТЭЛА, если клиренс креатинина < 30 мл/минуту (0,5 мл/с/м2).

После 6–12 месяцев лечения дозу можно снизить до 10 мг один раз в день.

Ингибитор фактора IIa (тромбин)

Дабигатран

150 мг два раза в день

Необходимо проведение начальной терапии низкомолекулярным гепарином в течение 5 дней.

Дабигатран не должен использоваться для ТГВ при клиренсе креатинина < 30 мл/минуту (0,5 мл/с/м2).

ТГВ = тромбоз глубоких вен; ТЭЛА = тромбоэмболия легких.

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