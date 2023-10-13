Прямые оральные антикоагулянты для лечения венозной тромбоэмболии
Медикаментозное лечение
Дозировка
Примечания
Ингибиторы фактора Xa
Апиксабан
10 мг 2 раза в день в течение 7 дней
Затем 5 мг два раза в день
Апиксабан не следует применять при ТГВ или ТЭЛА, если клиренс креатинина < 30 мл/минуту (0,5 мл/с/м2).
Дозу можно снизить до 2,5 мг два раза в день через 6–12 месяцев после начала лечения.
Эдоксабан
60 мг 1 раз в день
При клиренсе креатинина 15-50 мл/минуту (0,25-0,83 мл/с/м2) или при массе тела ≤ 60 кг доза составляет 30 мг 1 раз в день
Необходимо проведение начальной терапии низкомолекулярным гепарином в течение 5 дней.
Эдоксабан не следует назначать при клиренсе креатинина < 15 мл/минуту (0,25 мл/сек/м2).
Pивароксабан
15 мг перорально 2 раза в сутки в течение 21 дня; принимать во время еды
Затем 20 мг 1 раз в день; принимать во время еды
Pивароксабан не следует применять при ТГВ или ТЭЛА, если клиренс креатинина < 30 мл/минуту (0,5 мл/с/м2).
После 6–12 месяцев лечения дозу можно снизить до 10 мг один раз в день.
Ингибитор фактора IIa (тромбин)
Дабигатран
150 мг два раза в день
Необходимо проведение начальной терапии низкомолекулярным гепарином в течение 5 дней.
Дабигатран не должен использоваться для ТГВ при клиренсе креатинина < 30 мл/минуту (0,5 мл/с/м2).
ТГВ = тромбоз глубоких вен; ТЭЛА = тромбоэмболия легких.