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Проявления травмы спинного мозга по лоализации

Локализация повреждения*

Возможные проявления†

На уровне С5 или выше

Паралич дыхательных мышц

Тетраплегия

Между С5 и С6

Параличи нижних конечностей, кистей и предплечий

Ослабленное отведение плеча и сгибания в локтевом суставе

Утрата плечелучевого рефлекса

Между С6 и С7

Параличи нижних конечностей, кистей и предплечий, однако сохранны движения в плечевом и локтевом суставах

Утрата рефлекса с двуглавой мышцы плеча

Между С7 и С8

Параличи нижних конечностей и предплечий

Утрата рефлекса с трехглавой мышцы плеча

С8-Т1

При поперечных повреждениях — синдром Горнера (птоз, суженые зрачки, ангидроз лица).

Паралич нижних конечностей

Между Т1 и L1

Паралич мышц туловища и нижних конечностей

Потеря чувствительности ниже уровня плеч

Потеря контроля над опорожнением кишечника и мочевого пузыря

Синдром конского хвоста (Cauda equina)(обычно примерно от L2 до S5)

Гипорефлексичный или арефлексичный паралич нижней конечности

Обычно наблюдается боль и гиперестезия по ходу пораженных нервных корешков

Часто потеря контроля функций кишечника и мочевого пузря

От S3 до S5 или мозговой конус на уровне L1

Полная потеря контроля функций кишечника и мочевого пузря

Утрата чувствительности в области промежности (седловая анестезия)

Различные степени слабости ног в зависимости от локализации поражения и ассоциированной травмы

* Сокращения относятся к позвонкам; спинной мозг короче позвоночного столба, поэтому по мере продвижения по позвоночнику вниз сегменты спинного мозга все больше не соответствуют номерам уровней позвонков.

†Приапизм, снижение тонуса ректальных сфинктеров и изменение каудальных рефлексов может иметь место при поврежлении на любом уровне.

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