Проявления травмы спинного мозга по лоализации
Локализация повреждения*
Возможные проявления†
На уровне С5 или выше
Паралич дыхательных мышц
Тетраплегия
Между С5 и С6
Параличи нижних конечностей, кистей и предплечий
Ослабленное отведение плеча и сгибания в локтевом суставе
Утрата плечелучевого рефлекса
Между С6 и С7
Параличи нижних конечностей, кистей и предплечий, однако сохранны движения в плечевом и локтевом суставах
Утрата рефлекса с двуглавой мышцы плеча
Между С7 и С8
Параличи нижних конечностей и предплечий
Утрата рефлекса с трехглавой мышцы плеча
С8-Т1
При поперечных повреждениях — синдром Горнера (птоз, суженые зрачки, ангидроз лица).
Паралич нижних конечностей
Между Т1 и L1
Паралич мышц туловища и нижних конечностей
Потеря чувствительности ниже уровня плеч
Потеря контроля над опорожнением кишечника и мочевого пузыря
Синдром конского хвоста (Cauda equina)(обычно примерно от L2 до S5)
Гипорефлексичный или арефлексичный паралич нижней конечности
Обычно наблюдается боль и гиперестезия по ходу пораженных нервных корешков
Часто потеря контроля функций кишечника и мочевого пузря
От S3 до S5 или мозговой конус на уровне L1
Полная потеря контроля функций кишечника и мочевого пузря
Утрата чувствительности в области промежности (седловая анестезия)
Различные степени слабости ног в зависимости от локализации поражения и ассоциированной травмы
* Сокращения относятся к позвонкам; спинной мозг короче позвоночного столба, поэтому по мере продвижения по позвоночнику вниз сегменты спинного мозга все больше не соответствуют номерам уровней позвонков.
†Приапизм, снижение тонуса ректальных сфинктеров и изменение каудальных рефлексов может иметь место при поврежлении на любом уровне.