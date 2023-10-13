Проявления приступов с фокальным началом в соответствии с определенными участками головного мозга
Феноменология начала приступа
Локализация патологического очага
Двусторонние тонические спазмы
Лобная доля (дополнительная моторная кора)
Простые движения (например, подергивания конечностью, джексоновский марш)
Противоположные отделы лобной доли
Поворот головы и глаз
Дополнительная моторная кора
Ощущение постороннего вкуса (дисгевзия)
Островковая доля
Неприятные ощущения во внутренних органах, вегетативные нарушения (например, эпигастральная аура, слюноотделение)
Островково-орбитально-лобная кора головного мозга
Обонятельные галлюцинации
Переднемедиальные отделы височной доли
Жующие движения, слюноотделение, остановка речи
Миндалина, оперкулярная область
Комплексные поведенческие автоматизмы
Височная доля
Необычное поведение, дающее основание предположить психиатрическую причину, или расстройство сна
Лобная доля
Зрительные галлюцинации (оформленные образы)
Задние отделы височной доли или миндалина-гиппокамп
Локализованные чувствительные нарушения (например, покалывание или онемение в конечности или половине тела)
Теменная доля (сенсорная кора)
Зрительные галлюцинации (неоформленные образы)
Затылочная доля