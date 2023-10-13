Проявления, позволяющие заподозрить преэклампсию
Система организма или часть тела
Симптом
Клинический симптом
Сердечно-сосудистая система
Одышка
Артериальное давление > 140/90 мм рт. ст.
Тахипноэ, хрипы
Глаза
Помутнение зрения
Дефицит поля зрения, отек соска зрительного нерва
Желудочно-кишечный
Тошнота, рвота, желтуха
Болезненность в эпигастрической области или правом верхнем квадранте
Мочеполовой
Снижение диуреза
Протеинурия
Олигурия
Неврологические симптомы
Спутанность сознания, головная боль
Судороги
Аномальное психическое состояние
Конечности
Отек нижних и верхних конечностей, возникающий или усиливающийся внезапно и резко
Отеки ног, лица и рук
Кожа
Сыпь
Петехии, пурпура