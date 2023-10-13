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Проявления, позволяющие заподозрить преэклампсию

Система организма или часть тела

Симптом

Клинический симптом

Сердечно-сосудистая система

Одышка

Артериальное давление > 140/90 мм рт. ст.

Тахипноэ, хрипы

Глаза

Помутнение зрения

Дефицит поля зрения, отек соска зрительного нерва

Желудочно-кишечный

Тошнота, рвота, желтуха

Болезненность в эпигастрической области или правом верхнем квадранте

Мочеполовой

Снижение диуреза

Протеинурия

Олигурия

Неврологические симптомы

Спутанность сознания, головная боль

Судороги

Аномальное психическое состояние

Конечности

Отек нижних и верхних конечностей, возникающий или усиливающийся внезапно и резко

Отеки ног, лица и рук

Кожа

Сыпь

Петехии, пурпура

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