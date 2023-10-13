Проявления отторжения трансплантата по категориям
Орган
Сверхострые
Ускоренные
Острые
Хронические
Лихорадка, анурия
Лихорадка, олигурия, отек трансплантата и болезненность
Лихорадка, повышение уровня сывороточного креатинина, гипертония, избыточный вес, отек трансплантата и болезненность
Появление белка, лимфоцитов и клеток почечных канальцев в осадке мочи
Протеинурия с гипертонией или без нее, нефротический синдром
Лихорадка, очень высокие значения, полученные при тестировании функции печени (АСТ, билирубин), коагулопатия
Лихорадка, коагулопатия, очень высокие значения, полученные при тестировании печени (АСТ, билирубин), асцит
Анорексия, боль, лихорадка, желтуха, стул светлого (глинистого) цвета, темная моча, очень высокие значения, полученные при тестировании функции печени (АСТ, билирубин)
Желтуха, синдром исчезновения желчных путей (с повышенным уровнем билирубина, щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы), слегка повышенные значения, полученные при исследовании функции печени (АСТ, билирубин), асцит
Кардиогенный шок
Предсердная аритмия, кардиогенный шок
Сердечная недостаточность, предсердная аритмия
Одышка при физической нагрузке, слабая толерантность к стрессу
Недостаточная оксигенация, лихорадка, кашель, одышка, снижение ОФВFEV1
Недостаточная оксигенация, лихорадка, кашель, одышка, инфильтрат, наблюдаемый при рентгене органов грудной клетки, снижение ОФВFEV1
То же самое, как при ускоренном
Интерстициальный периваскулярный инфильтрат (обнаружен при трансбронхиальной биопсии)
Облитерирующий бронхиолит, кашель, одышка
Панкреонекроз, лихорадка, гипергликемия
Панкреатит, гипергликемия, повышенный уровень амилазы и липазы
То же самое, как при ускоренном
Гипергликемия, слегка повышенный уровень амилазы и липазы
Лихорадка, сильно повышенный уровень молочной кислоты
Лихорадка, диарея, повышенный уровень молочной кислоты
Лихорадка, диарея, нарушение всасывания, слегка повышенный уровень молочной кислоты
Диарея, нарушение всасывания
*У большинства пациентов отторжение трансплантата сердца протекает бессимптомно.
АСТ = аспартатаминотрансфераза; ОФВ1 = объём форсированного выдоха за 1 секунду.