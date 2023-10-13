Проявления отторжения трансплантата печени по категориям
Категория отторжения
Проявления
Сверхострое
Лихорадка, очень высокие значения, полученные при тестировании функции печени (АСТ, билирубин), коагулопатия
Ускоренное
Лихорадка, коагулопатия, очень высокие значения, полученные при тестировании печени (АСТ, билирубин), асцит
Острое
Анорексия, боль, лихорадка, желтуха, стул светлого (глинистого) цвета, темная моча, очень высокие значения, полученные при тестировании печени (АСТ, билирубин)
Хроническое
Желтуха, синдром исчезновения желчных путей (с повышенным уровнем билирубина, щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидаза), слегка повышенные значения, полученные при тестировании функции печени (АСТ, билирубин), асцит
АСТ = аспартатаминотрансфераза.