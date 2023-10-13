Проявления отторжения трансплантата легкого по категориям
Категория отторжения
Проявления
Сверхострое
Недостаточная оксигенация, лихорадка, кашель, одышка, снижение ОФВFEV1
Ускоренное
Недостаточная оксигенация, лихорадка, кашель, одышка, инфильтрат, наблюдаемый при рентгене органов грудной клетки, снижение ОФВFEV1
Острое
То же самое, как при ускоренном
Интерстициальный периваскулярный инфильтрат (обнаружен при трансбронхиальной биопсии)
Хроническое
Облитерирующий бронхиолит, кашель, одышка
ОФВFEV1 = объём форсированного выдоха за 1 секунду.