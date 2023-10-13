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Прочие нарушения обмена жиров

Заболевание (номер OMIM)

Дефектные белки или энзимы

Примечания

Шегрена-Ларссона синдром (270200*)

Жирные альдегиддегидрогеназы

Биохимический профиль: нет легко обнаруживается плазме или моче аномалии

Клинические признаки: ихтиоз, умственная отсталость, спастическая диплегия или тетраплегия, ретинопатия, судороги

Лечение: симптопические кератолитики или системные ретиноиды, диета со снижеымпотреблением длинноцепочечных жиров и увеличеным потреблением среднецепочечных триглицеридов

* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.

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