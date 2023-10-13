Прочие нарушения обмена жиров
Заболевание (номер OMIM)
Дефектные белки или энзимы
Примечания
Шегрена-Ларссона синдром (270200*)
Жирные альдегиддегидрогеназы
Биохимический профиль: нет легко обнаруживается плазме или моче аномалии
Клинические признаки: ихтиоз, умственная отсталость, спастическая диплегия или тетраплегия, ретинопатия, судороги
Лечение: симптопические кератолитики или системные ретиноиды, диета со снижеымпотреблением длинноцепочечных жиров и увеличеным потреблением среднецепочечных триглицеридов
* Для получения полной информации о локализации генов, молекул и хромосом, см. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database.