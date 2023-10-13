Процентили распределения артериального давления (АД) для мальчиков по возрасту и росту (измеренные и процентильные)
Систолическое АД (мм рт. ст.)
Диастолическое АД (мм рт. ст.)
Возраст (лет)
Процентиль АД*
Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста
Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста
5th
10-й
25-й
50th
75-й
90-е
95-й
5th
10-й
25-й
50th
75-й
90-е
95-й
1
Измеренный рост (см)
77.2
78.3
80.2
82.4
84.6
86.7
87.9
77.2
78.3
80.2
82.4
84.6
86.7
87.9
50th
85
85
86
86
87
88
88
40
40
40
41
41
42
42
90-е
98
99
99
100
100
101
101
52
52
53
53
54
54
54
95-й
102
102
103
103
104
105
105
54
54
55
55
56
57
57
95-й + 12 мм рт. ст.
114
114
115
115
116
117
117
66
66
67
67
68
69
69
2
Измеренный рост (см)
86.1
87.4
89.6
92.1
94.7
97.1
98.5
86.1
87.4
89.6
92.1
94.7
97.1
98.5
50th
87
87
88
89
89
90
91
43
43
44
44
45
46
46
90-е
100
100
101
102
103
103
104
55
55
56
56
57
58
58
95-й
104
105
105
106
107
107
108
57
58
58
59
60
61
61
95-й + 12 мм рт. ст.
116
117
117
118
119
119
120
69
70
70
71
72
73
73
3
Измеренный рост (см)
92.5
93.9
96.3
99
101.8
104.3
105.8
92.5
93.9
96.3
99
101.8
104.3
105.8
50th
88
89
89
90
91
92
92
45
46
46
47
48
49
49
90-е
101
102
102
103
104
105
105
58
58
59
59
60
61
61
95-й
106
106
107
107
108
109
109
60
61
61
62
63
64
64
95-й + 12 мм рт. ст.
118
118
119
119
120
121
121
72
73
73
74
75
76
76
4
Измеренный рост (см)
98.5
100.2
102.9
105.9
108.9
111.5
113.2
98.5
100.2
102.9
105.9
108.9
111.5
113.2
50th
90
90
91
92
93
94
94
48
49
49
50
51
52
52
90-е
102
103
104
105
105
106
107
60
61
62
62
63
64
64
95-й
107
107
108
108
109
110
110
63
64
65
66
67
67
68
95-й + 12 мм рт. ст.
119
119
120
120
121
122
122
75
76
77
78
79
79
80
5
Измеренный рост (см)
104.4
106.2
109.1
112.4
115.
118.6
120.3
104.4
106.2
109.1
112.4
115.7
118.6
120.3
50th
91
92
93
94
95
96
96
96
51
52
53
54
55
55
90-е
103
104
105
106
107
108
108
63
64
65
65
66
67
67
95-й
107
108
109
109
110
111
112
66
67
68
69
70
70
71
95-й + 12 мм рт. ст.
119
120
121
121
122
123
124
78
79
80
81
82
82
83
6
Измеренный рост (см)
110.3
112.2
115.3
118.9
122.4
125.6
127.5
110.3
112.2
115.3
118.9
122.4
125.6
127.5
50th
93
93
94
95
96
97
98
54
54
55
56
57
57
58
90-е
105
105
106
107
109
110
110
66
66
67
68
68
69
69
95-й
108
109
110
111
112
113
114
69
70
70
71
72
72
73
95-й + 12 мм рт. ст.
120
121
122
123
124
125
126
81
82
82
83
84
84
85
7
Измеренный рост (см)
116.1
118
121.4
125.1
128.9
123.4
134.5
116.1
118
121.4
125.1
128.9
132.4
134.5
50th
94
94
95
97
98
98
99
56
56
57
58
58
59
59
90-е
106
107
108
109
110
111
111
68
68
69
70
70
71
71
95-й
110
110
111
112
114
115
116
71
71
72
73
73
74
74
95-й + 12 мм рт. ст.
122
122
123
124
126
127
128
83
83
84
85
85
86
86
8
Измеренный рост (см)
121.4
123.5
127
131
135.1
138.8
141
121.4
123.5
127
131
135.1
138.8
141
50th
95
96
97
98
99
99
100
57
57
58
59
59
60
60
90-е
107
108
109
110
111
112
112
69
70
70
71
72
72
73
95-й
111
112
112
114
115
116
117
72
73
73
74
75
75
75
95-й + 12 мм рт. ст.
123
124
124
126
127
128
129
84
85
85
86
87
87
87
9
Измеренный рост (см)
126
128.3
132.1
136.3
140.7
144.7
147.1
126
128.3
132.1
136.3
140.7
144.7
147.1
50th
96
97
98
99
100
101
101
57
58
59
60
61
62
62
90-е
107
108
109
110
112
113
114
70
71
72
73
74
74
74
95-й
112
112
113
115
116
118
119
74
74
75
76
76
77
77
95-й + 12 мм рт. ст.
124
124
125
127
128
130
131
86
86
87
88
88
89
89
10
Измеренный рост (см)
130.2
132.7
136.7
141.3
145.9
150.1
152.7
130.2
132.7
136.7
141.3
145.9
150.1
152.7
50th
97
98
99
100
101
102
103
59
60
61
62
63
63
64
90-е
108
109
111
112
113
115
116
72
73
74
74
75
75
76
95-й
112
113
114
116
118
120
121
76
76
77
77
78
78
78
95-й + 12 мм рт. ст.
124
125
126
128
130
132
133
88
88
89
89
90
90
90
11
Измеренный рост (см)
134.7
137.3
141.5
146.4
151.3
155.8
158.6
134.7
137.3
141.5
146.4
151.3
155.8
158.6
50th
99
99
101
102
103
104
106
61
61
62
63
63
63
63
90-е
110
111
112
114
116
117
118
74
74
75
75
75
76
76
95-й
114
114
116
118
120
123
124
77
78
78
78
78
78
78
95-й + 12 мм рт. ст.
126
126
128
130
132
135
136
89
90
90
90
90
90
90
12
Измеренный рост (см)
140.3
101
143
101
147.5
102
152.7
104
157.9
106
162.6
108
165.5
109
140.3
61
143
62
147.5
62
152.7
62
157.9
62
162.6
63
165.5
63
50th
101
101
102
104
106
108
109
61
62
62
62
62
63
63
90-е
113
114
115
117
119
121
122
75
75
75
75
75
76
76
95-й
116
117
118
121
124
126
128
78
78
78
78
78
79
79
95-й + 12 мм рт. ст.
128
129
130
133
136
138
140
90
90
90
90
90
91
91
13
Измеренный рост (см)
147
150
154.9
160.3
165.7
170.5
173.4
147
150
154.9
160.3
165.7
170.5
173.4
50th
103
104
105
108
110
111
112
61
60
61
62
63
64
65
90-е
115
116
118
121
124
126
126
74
74
74
75
76
77
77
95-й
119
120
122
125
128
130
131
78
78
78
78
80
81
81
95-й + 12 мм рт. ст.
131
132
134
137
140
142
143
90
90
90
90
92
93
93
14
Измеренный рост (см)
153.8
156.9
162
167.5
172.7
177.4
180.1
153.8
156.9
162
167.5
172.7
177.4
180.1
50th
105
106
109
111
112
113
113
60
60
62
64
65
66
67
90-е
119
120
123
126
127
128
129
74
74
75
77
78
79
80
95-й
123
125
127
130
132
133
134
77
78
79
81
82
83
84
95-й + 12 мм рт. ст.
135
137
139
142
144
145
146
89
90
91
93
94
95
96
15
Измеренный рост (см)
159
162
166.9
172.2
177.2
181.6
184.2
159
162
166.9
172.2
177.2
181.6
184.2
50th
108
110
112
113
114
114
114
61
62
64
65
66
67
68
90-е
123
124
126
128
129
130
130
75
76
78
79
80
81
81
95-й
127
129
131
132
134
135
135
78
79
81
83
84
85
85
95-й + 12 мм рт. ст.
139
141
143
144
146
147
147
90
91
93
95
96
97
97
16
Измеренный рост (см)
162.1
165
169.6
174.6
179.5
183.8
186.4
162.1
165
169.6
174.6
179.5
183.8
186.4
50th
111
112
114
115
115
116
116
63
64
66
67
68
69
69
90-е
126
127
128
129
131
131
132
77
78
79
80
81
82
82
95-й
130
131
133
134
135
136
137
80
81
83
84
85
86
86
95-й + 12 мм рт. ст.
142
143
145
146
147
148
149
92
93
95
96
97
98
98
17
Измеренный рост (см)
163.8
166.5
170.9
175.8
180.7
184.9
187.5
163.8
166.5
170.9
175.8
180.7
184.9
187.5
50th
114
115
116
117
117
118
118
65
66
67
68
69
70
70
90-е
128
129
130
131
132
133
134
78
79
80
81
82
82
83
95-й
132
133
134
135
137
138
138
81
82
84
85
86
86
87
95-й + 12 мм рт. ст.
144
145
146
147
149
150
150
93
94
96
97
98
98
99
* 90-й перцентиль равен 1,28 стандартных отклонений (СО), а 95-й перцентиль - 1,645 СО выше среднего значения.
Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904