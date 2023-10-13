Процентили распределения артериального давления (АД) для девочек по возрасту и росту (измеренные и процентильные)
Систолическое АД (мм рт. ст.)
Диастолическое АД (мм рт. ст.)
Возраст (лет)
Процентиль АД*
Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста
Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста
5th
10-й
25-й
50th
75-й
90-е
95-й
5th
10-й
25-й
50th
75-й
90-е
95-й
1
Измеренный рост (см)
75.4
76.6
78.6
80.8
83
84.9
86.1
75.4
76.6
78.6
80.8
83
84.9
86.1
50th
84
85
86
86
87
88
88
41
42
42
43
44
45
46
90-е
98
99
99
100
101
102
102
54
55
56
56
57
58
58
95-й
101
102
102
103
104
105
105
59
59
60
60
61
62
62
95-й + 12 мм рт. ст.
113
114
114
115
116
117
117
71
71
72
72
73
74
74
2
Измеренный рост (см)
84.9
86.3
88.6
91.1
93.7
96
97.4
84.9
86.3
88.6
91.1
93.7
96
97.4
50th
87
87
88
89
90
91
91
45
46
47
48
49
50
51
90-е
101
101
102
103
104
105
106
58
58
59
60
61
62
62
95-й
104
105
106
106
107
108
109
62
63
63
64
65
66
66
95-й + 12 мм рт. ст.
116
117
118
118
119
120
121
74
75
75
76
77
78
78
3
Измеренный рост (см)
91
92.4
94.9
97.6
100.5
103.1
104.6
91
92.4
94.9
97.6
100.5
103.1
104.6
50th
88
89
89
90
91
92
93
48
48
49
50
51
53
53
90-е
102
103
104
104
105
106
107
60
61
61
62
63
64
65
95-й
106
106
107
108
109
110
110
64
65
65
66
67
68
69
95-й + 12 мм рт. ст.
118
118
119
120
121
122
122
76
77
77
78
79
80
81
4
Измеренный рост (см)
97.2
98.8
101.4
104.5
107.6
110.5
112.2
97.2
98.8
101.4
104.5
107.6
110.5
112.2
50th
89
90
91
92
93
94
94
50
51
51
53
54
55
55
90-е
103
104
105
106
107
108
108
62
63
64
65
66
67
67
95-й
107
108
109
109
110
111
112
66
67
68
69
70
70
71
95-й + 12 мм рт. ст.
119
120
121
121
122
123
124
78
79
80
81
82
82
83
5
Измеренный рост (см)
103.6
105.3
108.2
111.5
114.9
118.1
120
103.6
105.3
108.2
111.5
114.9
118.1
120
50th
90
91
92
93
94
95
96
52
52
53
55
56
57
57
90-е
104
105
106
107
108
109
110
64
65
66
67
68
69
70
95-й
108
109
109
110
111
112
113
68
69
70
71
72
73
73
95-й + 12 мм рт. ст.
120
121
121
122
123
124
125
80
81
82
83
84
85
85
6
Измеренный рост (см)
110
111.8
114.9
118.4
122.1
125.6
127.7
110
111.8
114.9
118.4
122.1
125.6
127.7
50th
92
92
93
94
96
97
97
54
54
55
56
57
58
59
90-е
105
106
107
108
109
110
111
67
67
68
69
70
71
71
95-й
109
109
110
111
112
113
114
70
71
72
72
73
74
74
95-й + 12 мм рт. ст.
121
121
122
123
124
125
126
82
83
84
84
85
86
86
7
Измеренный рост (см)
115.9
117.8
121.1
124.9
128.8
132.5
134.7
115.9
117.8
121.1
124.9
128.8
132.5
134.7
50th
92
93
94
95
97
98
99
55
55
56
57
58
59
60
90-е
106
106
107
109
110
111
112
68
68
69
70
71
72
72
95-й
109
110
111
112
113
114
115
72
72
73
73
74
74
75
95-й + 12 мм рт. ст.
121
122
123
124
125
126
127
84
84
85
85
86
86
87
8
Измеренный рост (см)
121
123
126.5
130.6
134.7
138.5
140.9
121
123
126.5
130.6
134.7
138.5
140.9
50th
93
94
95
97
98
99
100
56
56
57
59
60
61
61
90-е
107
107
108
110
111
112
113
69
70
71
72
72
73
73
95-й
110
111
112
113
115
116
117
72
73
74
74
75
75
75
95-й + 12 мм рт. ст.
122
123
124
125
127
128
129
84
85
86
86
87
87
87
9
Измеренный рост (см)
125.3
127.6
131.3
135.6
140.1
144.1
146.6
125.3
127.6
131.3
135.6
140.1
144.1
146.6
50th
95
95
97
98
99
100
101
57
58
59
60
60
61
61
90-е
108
108
109
111
112
113
114
71
71
72
73
73
73
73
95-й
112
112
113
114
116
117
118
74
74
75
75
75
75
75
95-й + 12 мм рт. ст.
124
124
125
126
128
129
130
86
86
87
87
87
87
87
10
Измеренный рост (см)
129.7
132.2
136.3
141
145.8
150.2
152.8
129.7
132.2
136.3
141
145.8
150.2
152.8
50th
96
97
98
99
101
102
103
58
59
59
60
61
61
62
90-е
109
110
111
112
113
115
116
72
73
73
73
73
73
73
95-й
113
114
114
116
117
119
120
75
75
76
76
76
76
76
95-й + 12 мм рт. ст.
125
126
126
128
129
131
132
87
87
88
88
88
88
88
11
Измеренный рост (см)
135.6
138.3
142.8
147.8
152.8
157.3
160
135.6
138.3
142.8
147.8
152.8
157.3
160
50th
98
99
101
102
104
105
106
60
60
60
61
62
63
64
90-е
111
112
113
114
116
118
120
74
74
74
74
74
75
75
95-й
115
116
117
118
120
123
124
76
77
77
77
77
77
77
95-й + 12 мм рт. ст.
127
128
129
130
132
135
136
88
89
89
89
89
89
89
12
Измеренный рост (см)
142.8
145.5
149.9
154.8
159.6
163.8
166.4
142.8
145.5
149.9
154.8
159.6
163.8
166.4
50th
102
102
104
105
107
108
108
61
61
61
62
64
65
65
90-е
114
115
116
118
120
122
122
75
75
75
75
76
76
76
95-й
118
119
120
122
124
125
126
78
78
78
78
79
79
79
95-й + 12 мм рт. ст.
130
131
132
134
136
137
138
90
90
90
90
91
91
91
13
Измеренный рост (см)
148.1
150.6
154.7
159.2
163.7
167.8
170.2
148.1
150.6
154.7
159.2
163.7
167.8
170.2
50th
104
105
106
107
108
108
109
62
62
63
64
65
65
66
90-е
116
117
119
121
122
123
123
75
75
75
76
76
76
76
95-й
121
122
123
124
126
126
127
79
79
79
79
80
80
81
95-й + 12 мм рт. ст.
133
134
135
136
138
138
139
91
91
91
91
92
92
93
14
Измеренный рост (см)
150.6
153
156.9
161.3
165.7
169.7
172.1
150.6
153
156.9
161.3
165.7
169.7
172.1
50th
105
106
107
108
109
109
109
63
63
64
65
66
66
66
90-е
118
118
120
122
123
123
123
76
76
76
76
77
77
77
95-й
123
123
124
125
126
127
127
80
80
80
80
81
81
82
95-й + 12 мм рт. ст.
135
135
136
137
138
139
139
92
92
92
92
93
93
94
15
Измеренный рост (см)
151.7
154
157.9
162.3
166.7
170.6
173
151.7
154
157.9
162.3
166.7
170.6
173
50th
105
106
107
108
109
109
109
64
64
64
65
66
67
67
90-е
118
119
121
122
123
123
124
76
76
76
77
77
78
78
95-й
124
124
125
126
127
127
128
80
80
80
81
82
82
82
95-й + 12 мм рт. ст.
136
136
137
138
139
139
140
92
92
92
93
94
94
94
16
Измеренный рост (см)
152.1
154.5
158.4
162.8
167.1
171.1
173.4
152.1
154.5
158.4
162.8
167.1
171.1
173.4
50th
106
107
108
109
109
110
110
64
64
65
66
66
67
67
90-е
119
120
122
123
124
124
124
76
76
76
77
78
78
78
95-й
124
125
125
127
127
128
128
80
80
80
81
82
82
82
95-й + 12 мм рт. ст.
136
137
137
139
139
140
140
92
92
92
93
94
94
94
17
Измеренный рост (см)
152.4
154.7
158.7
163.0
167.4
171.3
173.7
152.4
154.7
158.7
163.0
167.4
171.3
173.7
50th
107
108
109
110
110
110
111
64
64
65
66
66
66
67
90-е
120
121
123
124
124
125
125
76
76
77
77
78
78
78
95-й
125
125
126
127
128
128
128
80
80
80
81
82
82
82
95-й + 12 мм рт. ст.
137
137
138
139
140
140
140
92
92
92
93
94
94
94
* 90-й перцентиль равен 1,28 стандартных отклонений (СО), а 95-й перцентиль - 1,645 СО выше среднего значения.
Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904