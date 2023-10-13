skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Процентили распределения артериального давления (АД) для девочек по возрасту и росту (измеренные и процентильные)

Систолическое АД (мм рт. ст.)

Диастолическое АД (мм рт. ст.)

Возраст (лет)

Процентиль АД*

Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста

Измеренный рост (жирным шрифтом) или процентиль роста

5th

10-й

25-й

50th

75-й

90-е

95-й

5th

10-й

25-й

50th

75-й

90-е

95-й

1

Измеренный рост (см)

75.4

76.6

78.6

80.8

83

84.9

86.1

75.4

76.6

78.6

80.8

83

84.9

86.1

50th

84

85

86

86

87

88

88

41

42

42

43

44

45

46

90-е

98

99

99

100

101

102

102

54

55

56

56

57

58

58

95-й

101

102

102

103

104

105

105

59

59

60

60

61

62

62

95-й + 12 мм рт. ст.

113

114

114

115

116

117

117

71

71

72

72

73

74

74

2

Измеренный рост (см)

84.9

86.3

88.6

91.1

93.7

96

97.4

84.9

86.3

88.6

91.1

93.7

96

97.4

50th

87

87

88

89

90

91

91

45

46

47

48

49

50

51

90-е

101

101

102

103

104

105

106

58

58

59

60

61

62

62

95-й

104

105

106

106

107

108

109

62

63

63

64

65

66

66

95-й + 12 мм рт. ст.

116

117

118

118

119

120

121

74

75

75

76

77

78

78

3

Измеренный рост (см)

91

92.4

94.9

97.6

100.5

103.1

104.6

91

92.4

94.9

97.6

100.5

103.1

104.6

50th

88

89

89

90

91

92

93

48

48

49

50

51

53

53

90-е

102

103

104

104

105

106

107

60

61

61

62

63

64

65

95-й

106

106

107

108

109

110

110

64

65

65

66

67

68

69

95-й + 12 мм рт. ст.

118

118

119

120

121

122

122

76

77

77

78

79

80

81

4

Измеренный рост (см)

97.2

98.8

101.4

104.5

107.6

110.5

112.2

97.2

98.8

101.4

104.5

107.6

110.5

112.2

50th

89

90

91

92

93

94

94

50

51

51

53

54

55

55

90-е

103

104

105

106

107

108

108

62

63

64

65

66

67

67

95-й

107

108

109

109

110

111

112

66

67

68

69

70

70

71

95-й + 12 мм рт. ст.

119

120

121

121

122

123

124

78

79

80

81

82

82

83

5

Измеренный рост (см)

103.6

105.3

108.2

111.5

114.9

118.1

120

103.6

105.3

108.2

111.5

114.9

118.1

120

50th

90

91

92

93

94

95

96

52

52

53

55

56

57

57

90-е

104

105

106

107

108

109

110

64

65

66

67

68

69

70

95-й

108

109

109

110

111

112

113

68

69

70

71

72

73

73

95-й + 12 мм рт. ст.

120

121

121

122

123

124

125

80

81

82

83

84

85

85

6

Измеренный рост (см)

110

111.8

114.9

118.4

122.1

125.6

127.7

110

111.8

114.9

118.4

122.1

125.6

127.7

50th

92

92

93

94

96

97

97

54

54

55

56

57

58

59

90-е

105

106

107

108

109

110

111

67

67

68

69

70

71

71

95-й

109

109

110

111

112

113

114

70

71

72

72

73

74

74

95-й + 12 мм рт. ст.

121

121

122

123

124

125

126

82

83

84

84

85

86

86

7

Измеренный рост (см)

115.9

117.8

121.1

124.9

128.8

132.5

134.7

115.9

117.8

121.1

124.9

128.8

132.5

134.7

50th

92

93

94

95

97

98

99

55

55

56

57

58

59

60

90-е

106

106

107

109

110

111

112

68

68

69

70

71

72

72

95-й

109

110

111

112

113

114

115

72

72

73

73

74

74

75

95-й + 12 мм рт. ст.

121

122

123

124

125

126

127

84

84

85

85

86

86

87

8

Измеренный рост (см)

121

123

126.5

130.6

134.7

138.5

140.9

121

123

126.5

130.6

134.7

138.5

140.9

50th

93

94

95

97

98

99

100

56

56

57

59

60

61

61

90-е

107

107

108

110

111

112

113

69

70

71

72

72

73

73

95-й

110

111

112

113

115

116

117

72

73

74

74

75

75

75

95-й + 12 мм рт. ст.

122

123

124

125

127

128

129

84

85

86

86

87

87

87

9

Измеренный рост (см)

125.3

127.6

131.3

135.6

140.1

144.1

146.6

125.3

127.6

131.3

135.6

140.1

144.1

146.6

50th

95

95

97

98

99

100

101

57

58

59

60

60

61

61

90-е

108

108

109

111

112

113

114

71

71

72

73

73

73

73

95-й

112

112

113

114

116

117

118

74

74

75

75

75

75

75

95-й + 12 мм рт. ст.

124

124

125

126

128

129

130

86

86

87

87

87

87

87

10

Измеренный рост (см)

129.7

132.2

136.3

141

145.8

150.2

152.8

129.7

132.2

136.3

141

145.8

150.2

152.8

50th

96

97

98

99

101

102

103

58

59

59

60

61

61

62

90-е

109

110

111

112

113

115

116

72

73

73

73

73

73

73

95-й

113

114

114

116

117

119

120

75

75

76

76

76

76

76

95-й + 12 мм рт. ст.

125

126

126

128

129

131

132

87

87

88

88

88

88

88

11

Измеренный рост (см)

135.6

138.3

142.8

147.8

152.8

157.3

160

135.6

138.3

142.8

147.8

152.8

157.3

160

50th

98

99

101

102

104

105

106

60

60

60

61

62

63

64

90-е

111

112

113

114

116

118

120

74

74

74

74

74

75

75

95-й

115

116

117

118

120

123

124

76

77

77

77

77

77

77

95-й + 12 мм рт. ст.

127

128

129

130

132

135

136

88

89

89

89

89

89

89

12

Измеренный рост (см)

142.8

145.5

149.9

154.8

159.6

163.8

166.4

142.8

145.5

149.9

154.8

159.6

163.8

166.4

50th

102

102

104

105

107

108

108

61

61

61

62

64

65

65

90-е

114

115

116

118

120

122

122

75

75

75

75

76

76

76

95-й

118

119

120

122

124

125

126

78

78

78

78

79

79

79

95-й + 12 мм рт. ст.

130

131

132

134

136

137

138

90

90

90

90

91

91

91

13

Измеренный рост (см)

148.1

150.6

154.7

159.2

163.7

167.8

170.2

148.1

150.6

154.7

159.2

163.7

167.8

170.2

50th

104

105

106

107

108

108

109

62

62

63

64

65

65

66

90-е

116

117

119

121

122

123

123

75

75

75

76

76

76

76

95-й

121

122

123

124

126

126

127

79

79

79

79

80

80

81

95-й + 12 мм рт. ст.

133

134

135

136

138

138

139

91

91

91

91

92

92

93

14

Измеренный рост (см)

150.6

153

156.9

161.3

165.7

169.7

172.1

150.6

153

156.9

161.3

165.7

169.7

172.1

50th

105

106

107

108

109

109

109

63

63

64

65

66

66

66

90-е

118

118

120

122

123

123

123

76

76

76

76

77

77

77

95-й

123

123

124

125

126

127

127

80

80

80

80

81

81

82

95-й + 12 мм рт. ст.

135

135

136

137

138

139

139

92

92

92

92

93

93

94

15

Измеренный рост (см)

151.7

154

157.9

162.3

166.7

170.6

173

151.7

154

157.9

162.3

166.7

170.6

173

50th

105

106

107

108

109

109

109

64

64

64

65

66

67

67

90-е

118

119

121

122

123

123

124

76

76

76

77

77

78

78

95-й

124

124

125

126

127

127

128

80

80

80

81

82

82

82

95-й + 12 мм рт. ст.

136

136

137

138

139

139

140

92

92

92

93

94

94

94

16

Измеренный рост (см)

152.1

154.5

158.4

162.8

167.1

171.1

173.4

152.1

154.5

158.4

162.8

167.1

171.1

173.4

50th

106

107

108

109

109

110

110

64

64

65

66

66

67

67

90-е

119

120

122

123

124

124

124

76

76

76

77

78

78

78

95-й

124

125

125

127

127

128

128

80

80

80

81

82

82

82

95-й + 12 мм рт. ст.

136

137

137

139

139

140

140

92

92

92

93

94

94

94

17

Измеренный рост (см)

152.4

154.7

158.7

163.0

167.4

171.3

173.7

152.4

154.7

158.7

163.0

167.4

171.3

173.7

50th

107

108

109

110

110

110

111

64

64

65

66

66

66

67

90-е

120

121

123

124

124

125

125

76

76

77

77

78

78

78

95-й

125

125

126

127

128

128

128

80

80

80

81

82

82

82

95-й + 12 мм рт. ст.

137

137

138

139

140

140

140

92

92

92

93

94

94

94

* 90-й перцентиль равен 1,28 стандартных отклонений (СО), а 95-й перцентиль - 1,645 СО выше среднего значения.

Adapted from Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al: Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 140(3):e20171904, 2017. doi: 10.1542/peds.2017-1904

По этим темам