Процедуры, требующие профилактики антимикробного эндокардита у пациентов с высоким риском эндокардита
Тип
Примеры
Зубы и полость рта*
Экстракция зуба
Установка зубного импланта или реимплантация депульпированного зуба
Периодонтальные процедуры, включая операции, чистку зубов, измерение корня и зондирование
Профилактическая читка зубов или имплантов, при которой ожидается кровотечение
Инструментальные манипуляции или оперативное вмешательство на корне зуба вне верхушки
Дыхательные пути
Бронхоскопия с повреждением слизистой оболочки
Манипуляции, выполняемые в ходе выявления инфекции
Тонзиллэктомия, аденоидэктомия или обе
Желудочно-кишечный тракт
Не требуется, за исключением процедуры, выполняемой на фоне установленной инфекции
Мочеполовые пути
Не требуется, кроме манипуляции, выполняемой на фоне установленной инфекции (например, цистоскопия на фоне установленной энтерококковой инфекции мочевых путей)
Скелетно-мышечные проявления
Не требуется, за исключением манипуляций, затрагивающих инфицированные ткани
Кожа
Не требуется, за исключением манипуляций, затрагивающих инфицированные ткани
* Примерами стоматологических манипуляций, не требующих профилактической антибактериальной терапии, являются инъекция анестетика в неинфицированную слизистую оболочку и постановка ортодонтических брекет систем.
Data from Wilson W, Taubert KS, Gewitz M, et al: Prevention of infective endocarditis. Circulation 116 (15):1736–1754, 2007 and Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al: ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults with Congenital Heart Disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 118(23):e714, 2008.