† АКДС рекомендуется для детей в возрасте < 7 лет. Для пациентов в возрасте ≥ 11 лет, которые ранее не получили дозу КДС, следует вводить однократную дозу КДС. Пациенты в возрасте ≥ 7 лет, не полностью иммунизированные против коклюша, столбняка или дифтерии, должны получить одну дозу КДС во время лечения раны и в рамках серии догоняющих прививок.