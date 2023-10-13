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Профилактика столбняка при травме (экстренная профилактика)

Наличие прививок против столбняка в анамнезе

Чистые небольшие раны

Все другие раны*

АКДС, КДС или ДС†

ПСЧИ‡

АКДС, КДС или ДС†

ПСЧИ‡

Неизвестно или < 3 доз

Да

Нет

Да

Да

3 дозы

Да, если > 10 лет после последней дозы

Нет

Да, если 5 лет после последней дозы

Нет

* Раны загрязненные грязью, экскрементами, слюной, почвой, колотые, давленные, разрывы, результаты выстрелов, обморожения.

† АКДС рекомендуется для детей в возрасте < 7 лет. Для пациентов в возрасте ≥ 11 лет, которые ранее не получили дозу КДС, следует вводить однократную дозу КДС. Пациенты в возрасте ≥ 7 лет, не полностью иммунизированные против коклюша, столбняка или дифтерии, должны получить одну дозу КДС во время лечения раны и в рамках серии догоняющих прививок.

‡ Для взрослых: противостолбнячный иммуноглобулин 500 единиц в/м однократно. Лица с ВИЧ-инфекцией или тяжелым иммунодефицитом, которые имеют загрязненные раны (включая легкие раны), также должны получить TIG, независимо от анамнеза их прививок от столбняка.

АКДС = анатоксин дифтерийно-столбнячный с бесклеточным коклюшным компонентом (для детей); СД = анатоксин дифтерийно-столбнячный; АДС-М = анатоксин дифтерийно-столбнячный с бесклеточным коклюшным компонентом; ПСЧИ = противостолбнячный человеческий иммуноглобулин.

Adapted from Centers for Disease Control and Prevention: Wound management for tetanus prevention. По состоянию на 5 июня 2023 года.

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