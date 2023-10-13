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Профессиональный голос

У людей, профессия которых связана большой нагрузкой на голосовой аппарат, часто отмечают расстройства голоса в виде осиплости, хрипоты, слабости голоса, непродуктивного кашля, постоянного першения в горле и/или боли в горле. Эти симптомы часто развиваются ввиду доброкачественных процессов: узелки голосовых складок, отек голосовых складок, полиппы и гранулемы. Причинами таких расстройств могут выступать голосовые травмы, а усугубляют их другие состояния, такие как ларингофарингеальный рефлюкс.

Лечение в большинстве случаев заключается в следующем:

  • Оценка голосовой функции фониатром или другим опытным специалистом, с использованием, при возможности, компьютерных программ по оценке высоты и интенсивности голоса

  • Коррекция поведения (снижение скелетно-мышечного напряжения при акте говорения) при помощи компьютерной программы для визуальной и акустической наглядности

  • Программа голосовой гигиены для устранения голосовой перегрузки, такой как чрезмерная громкость, большая продолжительность речи (непрерывной разговор в течение > 1 часа), напряжение голосовых связок (чрезмерное напряжение мышц во время фонации) и привычное откашливание

  • При необходимости применяются противорефлюксные препараты

  • Необходимо соблюдать нормальную влажность окружающего воздуха для адекватного мукоцилиарного транспорта

  • Перед вокальными выступлениями необходимо изменить поведение и диету, исключив кофеин, курение, алкоголь, и избегать вдыхания табачного дыма и раздражающих веществ

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