Профессиональный голос
У людей, профессия которых связана большой нагрузкой на голосовой аппарат, часто отмечают расстройства голоса в виде осиплости, хрипоты, слабости голоса, непродуктивного кашля, постоянного першения в горле и/или боли в горле. Эти симптомы часто развиваются ввиду доброкачественных процессов: узелки голосовых складок, отек голосовых складок, полиппы и гранулемы. Причинами таких расстройств могут выступать голосовые травмы, а усугубляют их другие состояния, такие как ларингофарингеальный рефлюкс.
Лечение в большинстве случаев заключается в следующем: