[a] Циклофосфамид назначают вместе с кортикостероидами (например, метилпреднизолоном 1 г внутривенно каждый день в течение 3 дней с последующим переходом на преднизон 40–60 мг в сутки перорально) и месной. Препарат месна назначают в дозе, равной циклофосфамиду. Месна связывает акролеин, который является метаболитом циклофосфамида, который раздражает мочевой пузырь.