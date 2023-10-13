Протоколы внутривенного введения циклофосфамида при системной красной волчанке
Осложнение заболевания
Схема [a]
Люпус нефрит[b]
Индукционная терапия при волчаночном нефрите: 500 мг в 0, 2, 4, 6, 8 и 10-ю недели [c]
Поражающее органы или угрожающее жизни заболевание
0,75-1 г/м2 площади поверхности тела (BSA)/месяц в течение 6 месяцев [d, e]
[a] Циклофосфамид назначают вместе с кортикостероидами (например, метилпреднизолоном 1 г внутривенно каждый день в течение 3 дней с последующим переходом на преднизон 40–60 мг в сутки перорально) и месной. Препарат месна назначают в дозе, равной циклофосфамиду. Месна связывает акролеин, который является метаболитом циклофосфамида, который раздражает мочевой пузырь.
[b] Cм. также таблицу Классификация люпус-нефрита.
[c] Режим лечения "Красная волчанка европейского типа".
[d] Циклофосфамид не следует использовать после этого периода.
[e] National Institutes of Health regimen.
ППТ = площадь поверхности тела.
Adapted from Fanouriakis A, Kostopoulou M, Alunno A, et al: 2019 update of the EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus. Ann Rheum Dis 78(6):736–745, 2019. doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215089