‡ Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда (ИМ) и имеющие низкий риск, должны отложить авиаперелеты на 3 дня после перенесенного ИМ; пациенты со средним риском - на 10 дней; пациенты с высоким риском должны отложить полеты до стабилизации состояния.