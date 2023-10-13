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Противопоказания к полетам на самолете

Состояние

Риск

Кишечная непроходимость

Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое

Если недавно было проведено торакальное или абдоминальное хирургическое вмешательство (< 10 дней)

Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое

Болезнь сердца, в тяжелой стадии

Кислородная десатурация*, †

Иммунодефицит, в тяжелой стадии

Заражение или передача инфекции

Инфекционное заражение, в тяжелой стадии

Заражение или передача инфекции

Газ для операций на полости глаза, недавно введенный

Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое

Иммобилизация челюсти (только если прибор не оснащен устройством для быстрого размыкания)

Аспирация, (напр при возникновении рвоты, вызванной воздушной болезнью)

Инфаркт миокарда, с низким риском ‡:

  • Возраст < 65 лет

  • Фракция выброса > 45%

  • Без осложнений

Кислородная десатурация*, †

Инфаркт миокарда, средний риск‡:

  • Не низкий риск

  • Фракция выброса > 40%

Кислородная десатурация*, †

Инфаркт миокарда, высокий риск‡

  • Любые осложнения

  • Фракция выброса < 40%

Кислородная десатурация*, †

Нестабильная стенокардия

Кислородная десатурация*, †

Пневмоторакс

Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое

Пузырьки или полости в легком, большие

Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое

Легочная дисфункция, тяжелая форма

Кислородная десатурация*, †

* Риск возникает в основном на большой высоте. На малых высотах полетов (< 5000 футов [1524 м]), например, вертолетов санитарной авиации, меньше шансов возникновения проблемы.

† Если полет все же необходим, следует предусмотреть дополнительный источник поступления кислорода.

‡ Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда (ИМ) и имеющие низкий риск, должны отложить авиаперелеты на 3 дня после перенесенного ИМ; пациенты со средним риском - на 10 дней; пациенты с высоким риском должны отложить полеты до стабилизации состояния.

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