Противопоказания к полетам на самолете
Состояние
Риск
Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое
Если недавно было проведено торакальное или абдоминальное хирургическое вмешательство (< 10 дней)
Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое
Болезнь сердца, в тяжелой стадии
Кислородная десатурация*, †
Иммунодефицит, в тяжелой стадии
Заражение или передача инфекции
Инфекционное заражение, в тяжелой стадии
Заражение или передача инфекции
Газ для операций на полости глаза, недавно введенный
Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое
Иммобилизация челюсти (только если прибор не оснащен устройством для быстрого размыкания)
Аспирация, (напр при возникновении рвоты, вызванной воздушной болезнью)
Инфаркт миокарда, с низким риском ‡:
Кислородная десатурация*, †
Инфаркт миокарда, средний риск‡:
Кислородная десатурация*, †
Инфаркт миокарда, высокий риск‡
Кислородная десатурация*, †
Кислородная десатурация*, †
Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое
Пузырьки или полости в легком, большие
Расширение газа вызывает* боль, повреждение тканей, или то и другое
Легочная дисфункция, тяжелая форма
Кислородная десатурация*, †
* Риск возникает в основном на большой высоте. На малых высотах полетов (< 5000 футов [1524 м]), например, вертолетов санитарной авиации, меньше шансов возникновения проблемы.
† Если полет все же необходим, следует предусмотреть дополнительный источник поступления кислорода.
‡ Пациенты, перенесшие инфаркт миокарда (ИМ) и имеющие низкий риск, должны отложить авиаперелеты на 3 дня после перенесенного ИМ; пациенты со средним риском - на 10 дней; пациенты с высоким риском должны отложить полеты до стабилизации состояния.