Продукты, часто влияющие на гастроинтестинальные функции
Пищевые продукты, могущие вызвать понос и/или чрезмерное газообразование
Все напитки, содержащие кофеин, особенно кофе с цикорием
Персики, груши, вишни, яблоки
Фруктовые соки: оранжевый, клюквы, яблочный
Спаржа и крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, белокочанная и брюссельская капуста
Хлеб с отрубями, хлеб из цельной пшеницы, продукты с высоким содержанием клетчатки
Кондитерские изделия, конфеты, шоколад, вафли с сиропом, пончики
Алкоголь
Молоко и молочные продукты (для людей, чувствительных к лактозе)
Пищевые продукты, могущие вызвать запор или помогающие контролировать понос
Белый рис, белый хлеб, картофель, макаронные изделия
Мясо, телятина, птица, рыба
Вареные овощи
Бананы