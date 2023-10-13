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Продукты, часто влияющие на гастроинтестинальные функции

Пищевые продукты, могущие вызвать понос и/или чрезмерное газообразование

Все напитки, содержащие кофеин, особенно кофе с цикорием

Персики, груши, вишни, яблоки

Фруктовые соки: оранжевый, клюквы, яблочный

Спаржа и крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста, белокочанная и брюссельская капуста

Хлеб с отрубями, хлеб из цельной пшеницы, продукты с высоким содержанием клетчатки

Кондитерские изделия, конфеты, шоколад, вафли с сиропом, пончики

Алкоголь

Молоко и молочные продукты (для людей, чувствительных к лактозе)

Пищевые продукты, могущие вызвать запор или помогающие контролировать понос

Белый рис, белый хлеб, картофель, макаронные изделия

Мясо, телятина, птица, рыба

Вареные овощи

Бананы

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