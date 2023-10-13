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Проблемы новорожденных, которые могут требовать реанимационных мероприятий при родах

Проблемы

Возможные причины

респираторный дистресс-синдром/дыхательная недостаточность

Обструкция дыхательных путей

Кровь

Меконий

Слизь

Анатомические аномалии дыхательных путей (например, агенезия, атрезия, стеноз)

Дородовые заболевания

Сахарный диабет у матери

Материнский токсикоз

Плацентарная недостаточность

Предлежание плаценты

Отслойка плаценты

Реноваскулярная гипертензия у матери

Курение (материнское)

Тетания матки

Аномалии центральной нервной системы

Врожденные аномалии ствола мозга

Внутричерепное кровоизлияние

Травма спинного мозга

Препараты, вызывающие угнетение дыхательной функции

Анальгетики или снотворные

Анестетики

Магния сульфат

Опиоиды, употребление психоактивных веществ матерью

Интранатальные нарушения, вызывающие асфиксию

Сдавление спинного мозга

Выпадение пуповины

Кровопотеря у матери и/или плода

Материнская гипотензия

Гипоксемия у матери

Плацентарная недостаточность

Заболевания легких или грудной клетки

диафрагмальная грыжа;

Пневмоторакс

Легочная гипоплазия

Пневмония (врожденная)

Дефицит сурфактанта

Недоношенность

Младенцы матерей с сахарным диабетом

Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы

Врожденные заболевания сердца

Дуктус-зависимые поражения, вызывающие гипоксию вследствие снижения легочного кровотока

Смешанная патология

Гипотензия

Гиповолемия, обусловленная кровотечением плода или плаценты

Инфекция

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