Проблемы новорожденных, которые могут требовать реанимационных мероприятий при родах
Проблемы
Возможные причины
респираторный дистресс-синдром/дыхательная недостаточность
Обструкция дыхательных путей
Кровь
Слизь
Анатомические аномалии дыхательных путей (например, агенезия, атрезия, стеноз)
Дородовые заболевания
Материнский токсикоз
Плацентарная недостаточность
Реноваскулярная гипертензия у матери
Курение (материнское)
Тетания матки
Аномалии центральной нервной системы
Врожденные аномалии ствола мозга
Препараты, вызывающие угнетение дыхательной функции
Анальгетики или снотворные
Анестетики
Магния сульфат
Интранатальные нарушения, вызывающие асфиксию
Сдавление спинного мозга
Кровопотеря у матери и/или плода
Материнская гипотензия
Гипоксемия у матери
Плацентарная недостаточность
Заболевания легких или грудной клетки
Легочная гипоплазия
Дефицит сурфактанта
Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы
Дуктус-зависимые поражения, вызывающие гипоксию вследствие снижения легочного кровотока
Смешанная патология
Гипотензия
Гиповолемия, обусловленная кровотечением плода или плаценты
Инфекция