Проблемные взаимодействия лекарственное вещество-рецептор у пожилых пациентов (на основании обновленных критериев Бира®, предложенных Американским гериатрическим обществом [American Geriatrics Society] в 2019 году)
Заболевание
Лекарственные препараты
Причина, по которой следует избегать
Сердечно-сосудистая система
Сердечная недостаточность
Избегать: цилостазол
Избегать только у пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса: недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов (дилтиазем, верапамил)
Следует использовать с осторожностью у пациентов с бессимптомной сердечной недостаточностью, и избегать использования у пациентов с симптоматической сердечной недостаточности: НПВП, ингибиторы ЦОГ-2, тиазолидиндионы (пиоглитазон, розиглитазон), дронедарон
Может способствовать задержке жидкости и/или усугублять сердечную недостаточность (НПВП, ингибиторы ЦОГ-2, недигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов и тиазолидиндионы)
Может увеличивать смертность у пожилых людей с сердечной недостаточностью (цилостазол и дронедарон)
Синкопальное состояние
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы, периферические альфа-1-блокаторы (например, доксазозин, празозин, теразозин), третичные ТЦА, нейролептики (хлорпромазин, тиоридазин, оланзапин)
Повышенный риск развития ортостатической гипотензии или брадикардии
Центральная нервная система
Делирий
Антихолинергические препараты, нейролептики, бензодиазепины, кортикостероиды *, блокаторы Н2-рецепторов (циметидин, фамотидин, низатидин, ранитидин), меперидин, снотворные средства (эзопиклон, залеплон, золпидем)
Ухудшение течения бреда у пожилых, с делирием или высоким риском его развития
Нейролептики увеличивают риск возникновения инсульта и смертности у пациентов с деменцией, их применения также следует избегать при наличии поведенческих проблем при делирии, за исключением тех случаев, когда использование нефармакологических средств (например, поведенческой психотерапии) не дало результатов или эти средства невозможно использовать, а пациент угрожает нанесением существенного вреда себе или другим
Деменция и когнитивные нарушения
Антихолинергические препараты, нейролептики (прием на постоянной основе и по мере необходимости), бензодиазепины, седативные снотворные (эсзопиклон, золпидем, залеплон)
Побочные эффекты со стороны ЦНС
Нейролептики увеличивают риск возникновения инсульта и смертности у пациентов с деменцией, их применения также следует избегать при наличии поведенческих проблем при делирии, за исключением тех случаев, когда использование нефармакологических средств (например, поведенческой психотерапии) не дало результатов или эти средства невозможно использовать, а пациент угрожает нанесением существенного вреда себе или другим
Падения или переломы в анамнезе
Противосудорожные препараты, нейролептики, бензодиазепины, снотворные средства (эсзопиклон, залеплон, золпидем), опиоиды, антидепрессанты (ТЦА, СИОЗС, ИОЗСН)
Атаксия, нарушение психомоторной функции, обморок и другие причины падения
Коротко действующие бензодиазепины не безопаснее, чем лекартсвенные препараты длительного действия
Если необходимо использовать один из препаратов, следует уменьшить использование других препаратов, действующих на ЦНС, которые увеличивают риск падений и переломов, и применять другие стратегии снижения риска падений; данные по антидепрессантам смешанные, но нет убедительных доказательств того, что прием некоторых антидепрессантов дает меньший риск падения, чем прием других
Следует избегать применения противосудорожных препаратов, за исключением судорожных и аффективных расстройств
Следует избегать применения опиоидов, за исключением купирования боли в условиях тяжелой острой боли, например, боли вследствие недавних переломов или замены сустава
Болезнь Паркинсона
Противорвотные препараты (метоклопрамид, прохлорперазин, прометазин), нейролептики (кроме кветиапина, клозапина и пимавансерина)
Антагонисты дофаминовых рецепторов с риском ухудшения течения паркинсонизма (что менее вероятно при терапии пимавансерином и клозапином)
Желудочно-кишечный
Язвы желудка или двенадцатиперстной кишки в анамнезе
Аспирин (> 325 мг/день), не-ЦОГ-2 селективные НПВП
Вызывает обострение имеющихся или образование новых язв
Приема избегают, если только другие варианты не окажутся неэффективными, и если пациенту можно назначить гастропротектор (например, ингибитор протонного насоса или мизопростол)
Почки и мочевыводящие пути
Хроническая болезнь почек (IV стадия или выше: клиренс креатинина < 30 мл/мин [0,5 мл/сек])
НПВС (не-ЦОГ и ЦОГ-селективные, пероральные и парентеральные, неацетилированные салицилаты)
Может повышаться риск развития острого повреждения почек и дальнейшего снижения функции почек
Недержание мочи (все виды) у женщин
Эстроген, перорально и трансдермально (исключает необходимость внутривлагалищного введения эстрогенов), периферические альфа-1-адреноблокаторы (доксазозин, празозин, теразозин)
Отсутствие эффективности (оральные эстрогены)
Усугубление недержания мочи (альфа-1-блокаторы)
Симптомы со стороны нижних мочевых путей, доброкачественная гиперплазия простаты
Препараты с выраженным антихолинергическим эффектом (кроме антимускариновых, применяемых для терапии недержания мочи)
Возможно снижение выделения мочи и развитие задержки мочи у мужчин
* Исключены ингаляционные и местные формы препарата. Пероральные и парентеральные кортикостероиды могут потребоваться при таких состояниях, как обострение ХОБЛ (хроническое обструктивное заболевание легких), но их следует назначать в наименьшей эффективной дозе и в кратчайшие возможные сроки.
ЦНС = центральная нервная система; ЦОГ-2 = циклооксигеназа-2; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; СИОЗСиН = селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина; СИОЗС = селективные ингибиторы обратного захвата серотонина; ТЦА = трициклические антидепрессанты.
Adapted from The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767