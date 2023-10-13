* Исключены ингаляционные и местные формы препарата. Пероральные и парентеральные кортикостероиды могут потребоваться при таких состояниях, как обострение ХОБЛ (хроническое обструктивное заболевание легких), но их следует назначать в наименьшей эффективной дозе и в кратчайшие возможные сроки.