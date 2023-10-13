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Причины язв роговицы

Категория

Примеры

Нетравматические нарушения роговицы

Буллезная кератопатия (т.е., разрыв булл),

Пемфигоид слизистых оболочек (вызывающий трихиаз и персистирующие дефекты эпителия роговицы вследствие недостаточного количества стволовых клеток эпителия роговицы)

Герпетический кератит, первичный (вирусный)

Кератит, вызванный вирусом простого герпеса, вторичный (например, бактериальная или грибковая суперинфекция)

Сухие глаза, первичный симптом

Сухость глаз, вторичная (например, синдром Шегрена)

Нейротрофический кератит

Трахома (с вторичным трихазом)

Повреждение роговицы

Эрозия роговицы

Проникающие травмы роговицы

Инородные тела в роговице (редко)

Контактные линзы (как правило, если они не снимались перед сном и/или были недостаточно продезинфицированы)

Патологии века

Хронический блефарит

Энтропион

Неполное закрытие глаза (например, из-за неполного смыкания век [лагофтальм], периферического паралича лицевого нерва, дефектов века после травмы или экзофтальма)

Трихиаз

Дефицит питательных веществ

Недостаток поступающего с пищей белка

Недостаточность витамина А

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