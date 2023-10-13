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Причины хронического панкреатита

Причины

Примеры

Токсины

Алкоголь

Генетическое

Ген катионного трипсиногена (PRSSI)

Ингибитор серин-пептидазы типа Kazal 1 (SPINK1)

Ген муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости (CFTR)

Мутации химотрипсина С и другие генетические нарушения

Обструктивный

Стриктуры панкреатического протока (травматические, ятрогенные, анастомозирующие или злокачественные)

Масс-эффект из-за опухоли

Возможно, расщепленная поджелудочная железа (врожденная аномалия которая вызывает разделение протока поджелудочной железы)

Предположительно дисфункция сфинктера Одди

Аутоиммунный

Тип 1, связанный с заболеванием IgG4, и тип 2 аутоиммунного панкреатита

Идиопатический

Тропический панкреатит

Другое

Курение

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