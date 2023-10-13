Причины хронического панкреатита
Причины
Примеры
Токсины
Алкоголь
Генетическое
Ген катионного трипсиногена (PRSSI)
Ингибитор серин-пептидазы типа Kazal 1 (SPINK1)
Ген муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости (CFTR)
Мутации химотрипсина С и другие генетические нарушения
Обструктивный
Стриктуры панкреатического протока (травматические, ятрогенные, анастомозирующие или злокачественные)
Масс-эффект из-за опухоли
Возможно, расщепленная поджелудочная железа (врожденная аномалия которая вызывает разделение протока поджелудочной железы)
Предположительно дисфункция сфинктера Одди
Аутоиммунный
Тип 1, связанный с заболеванием IgG4, и тип 2 аутоиммунного панкреатита
Идиопатический
Тропический панкреатит
Другое
Курение