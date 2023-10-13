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Причины увеличения околоушной железы и других слюнных желез, не связанные со свинкой

Гнойный бактериальный паротит

ВИЧ-ассоциированный паротит

Другой вирусный паротит

Нарушения обмена веществ (например, уремия, сахарный диабет)

Синдром Микулича (хроническая, обычно безболезненная опухоль околоушной и слезной железы неизвестной этиологии, проявляется с туберкулезом, саркоидозом, системной красной волчанкой, лейкемией и лимфосаркомой)

Злокачественные и доброкачественные опухоли слюнной железы

Связанное с препаратами увеличение околоушной железы (например, из-за йодидов, фенилбутазона или пропилтиоурацила)

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