Причины увеличения околоушной железы и других слюнных желез, не связанные со свинкой
Гнойный бактериальный паротит
ВИЧ-ассоциированный паротит
Другой вирусный паротит
Нарушения обмена веществ (например, уремия, сахарный диабет)
Синдром Микулича (хроническая, обычно безболезненная опухоль околоушной и слезной железы неизвестной этиологии, проявляется с туберкулезом, саркоидозом, системной красной волчанкой, лейкемией и лимфосаркомой)
Злокачественные и доброкачественные опухоли слюнной железы
Связанное с препаратами увеличение околоушной железы (например, из-за йодидов, фенилбутазона или пропилтиоурацила)