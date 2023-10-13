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Причины сухих хрипов

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм*

Острый бронхит

Симптомы ОРВИ

Отсутствие заболеваний органов дыхания в анамнезе

Клиническая оценка

Аллрегическая реакция

Внезапное начало, в течение 30 минут после воздействия аллергена

Заложенность носа, крапивница, зуд глаз, чихание

Клиническая оценка

Астма

Бронхиальная астма в анамнезе

Сухие хрипы возникают спонтанно или после воздействия определенных триггеров (аллергены, инфекции верхних дыхательных путей, холодный воздух, физическая нагрузка)

Клиническая оценка

В некоторых случаях - исследование функции легких, измерение пиковой скорости выдоха, провокационная проба с метахолином, наблюдение после эмпирического назначения бронхолитиков

Бронхиолит

У детей < 18 месяцев (с ноября по апрель в северном полушарии)

Симптомы инфекции верхних дыхательных путей и тахипноэ

Клиническая оценка

Обострение ХОБЛ

У пациентов среднего возраста и пожилых

ХОБЛ в анамнезе

Длительный стаж курения

Ослабленное дыхание

Одышка

Дыхание через сжатые губы

Участие дополнительных мышц в акте дыхания

Клиническая оценка

В некоторых случаях - рентгенография органов грудной клетки и газовый состав артериальной крови

Лекарственные препараты (ингибиторы АПФ, аспирин, бета-блокторы, НПВС)

Обычно недавнее начало приема нового препарата, чаще всего у пациентов с реактивностью дыхательных путей в анамнезе

Клиническая оценка

Эндобронхиальные опухоли

Фиксированные и постоянные сухие хрипы на вдохе и выдохе, особенно у пациентов с факторами риска или симптомами рака (курение, ночная потливость, снижение массы тела, кровохарканье)

Фокальные, а не диффузные

Рентгенография грудной клетки или КТ

Бронхоскопия (как правило, с предшествующей спирометрией с петлей «поток-объём», выявляющей блокаду [обструктивные явления])

Инородное тело

Внезапное начало у ребенка при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных симптомов

Рентгенография грудной клетки или КТ

Бронхоскопия

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и хроническая аспирация

Хронические или рецидивирующие сухие хрипы без изжоги и ночной потливости

Отсутствие симптомов инфекции верхних дыхательных путей или аллергии

Назначение препаратов, подавляющих выработку соляной кислоты

В некоторых случаях - pH-метрия пищевода

вдыхание раздражающих веществ;

Внезапное начало после воздействия химических веществ на производстве или несоблюдении техники безопасности при обращении с чистящими средствами

Клиническая оценка

Левожелудочковая недостаточность с отеком легких (сердечная астма)

Влажные хрипы и симптомы центральной и периферической объемной перегрузки (набухание шейных вен, периферические отеки)

Одышка в горизонтальном положении (ортопноэ) или появление одышки через 1-2 часа после засыпания (пароксизмальная ночная одышка)

Рентгенография грудной клетки

ЭКГ

МНП

Эхокардиография

*Большинству пациентов проводят пульсоксиметрию. Также выполняется рентгенография органов грудной клетки, за исключением тех случаев, когда симптомы выражены очень слабо или они вызваны обострением хронического заболевания.

АПФ = ангиотензин-превращающий фермент; МНП = мозговой (тип В) натрийуретический пептид; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; ГЭРБ = гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; НПВС = нестероидные противовоспалительные препараты; ОРВИ = острая респираторная вирусная инфекция.

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