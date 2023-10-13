Причины сухих хрипов
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Симптомы ОРВИ
Отсутствие заболеваний органов дыхания в анамнезе
Клиническая оценка
Аллрегическая реакция
Внезапное начало, в течение 30 минут после воздействия аллергена
Заложенность носа, крапивница, зуд глаз, чихание
Клиническая оценка
Бронхиальная астма в анамнезе
Сухие хрипы возникают спонтанно или после воздействия определенных триггеров (аллергены, инфекции верхних дыхательных путей, холодный воздух, физическая нагрузка)
Клиническая оценка
В некоторых случаях - исследование функции легких, измерение пиковой скорости выдоха, провокационная проба с метахолином, наблюдение после эмпирического назначения бронхолитиков
У детей < 18 месяцев (с ноября по апрель в северном полушарии)
Симптомы инфекции верхних дыхательных путей и тахипноэ
Клиническая оценка
Обострение ХОБЛ
У пациентов среднего возраста и пожилых
ХОБЛ в анамнезе
Длительный стаж курения
Ослабленное дыхание
Одышка
Дыхание через сжатые губы
Участие дополнительных мышц в акте дыхания
Клиническая оценка
В некоторых случаях - рентгенография органов грудной клетки и газовый состав артериальной крови
Лекарственные препараты (ингибиторы АПФ, аспирин, бета-блокторы, НПВС)
Обычно недавнее начало приема нового препарата, чаще всего у пациентов с реактивностью дыхательных путей в анамнезе
Клиническая оценка
Эндобронхиальные опухоли
Фиксированные и постоянные сухие хрипы на вдохе и выдохе, особенно у пациентов с факторами риска или симптомами рака (курение, ночная потливость, снижение массы тела, кровохарканье)
Фокальные, а не диффузные
Рентгенография грудной клетки или КТ
Бронхоскопия (как правило, с предшествующей спирометрией с петлей «поток-объём», выявляющей блокаду [обструктивные явления])
Инородное тело
Внезапное начало у ребенка при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных симптомов
Рентгенография грудной клетки или КТ
Бронхоскопия
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и хроническая аспирация
Хронические или рецидивирующие сухие хрипы без изжоги и ночной потливости
Отсутствие симптомов инфекции верхних дыхательных путей или аллергии
Назначение препаратов, подавляющих выработку соляной кислоты
В некоторых случаях - pH-метрия пищевода
Внезапное начало после воздействия химических веществ на производстве или несоблюдении техники безопасности при обращении с чистящими средствами
Клиническая оценка
Левожелудочковая недостаточность с отеком легких (сердечная астма)
Влажные хрипы и симптомы центральной и периферической объемной перегрузки (набухание шейных вен, периферические отеки)
Одышка в горизонтальном положении (ортопноэ) или появление одышки через 1-2 часа после засыпания (пароксизмальная ночная одышка)
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ
МНП
Эхокардиография
*Большинству пациентов проводят пульсоксиметрию. Также выполняется рентгенография органов грудной клетки, за исключением тех случаев, когда симптомы выражены очень слабо или они вызваны обострением хронического заболевания.
АПФ = ангиотензин-превращающий фермент; МНП = мозговой (тип В) натрийуретический пептид; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; ГЭРБ = гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; НПВС = нестероидные противовоспалительные препараты; ОРВИ = острая респираторная вирусная инфекция.