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Причины солитарного легочного узла

Причина

Примеры

Злокачественные новообразования*

Первичный рак легкого

Аденокарцинома

Мелкоклеточный рак

Метастатический рак

Рак молочной железы

Меланома

Рак толстой кишки

Рак головы и шеи

Рак почки

Рак яичка

Саркома

Незлокачественные причины

Аутоиммунные заболевания

Гранулематоз с полиангиитом

Ревматоидные узелки

Доброкачественные опухоли

Фиброма

Гамартома

Липома

Гранулематозная инфекция

Атипичная микобактериальная инфекция

Бластомикоз

Кокцидиоидомикоз

Криптококкоз

Гистоплазмоз

Туберкулез

Инфекция

Аскаридоз

Аспергиллез

Бактериальный абсцесс

Дирофиляриоз

Киста Echinococcus

Инфекцией, вызванной Pneumocystis jirovecii

Аномалии легочных сосудов

Кавернозная ангиома

Гемангиома

Легочные артериовенозные мальформации

Легочные телеангиэктазии

Другое

Амилоидоз

Бронхогенные кисты

Гематома

Внутрилегочные лимфатические узлы

Ограниченный выпот

Слизистая пробка

Округлые ателектазы

*Вероятность наличия злокачественного новообразования увеличивается с возрастом.

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