Причины солитарного легочного узла
Причина
Примеры
Злокачественные новообразования*
Первичный рак легкого
Аденокарцинома
Мелкоклеточный рак
Метастатический рак
Саркома
Незлокачественные причины
Аутоиммунные заболевания
Доброкачественные опухоли
Фиброма
Гамартома
Липома
Гранулематозная инфекция
Атипичная микобактериальная инфекция
Инфекция
Бактериальный абсцесс
Киста Echinococcus
Инфекцией, вызванной Pneumocystis jirovecii
Аномалии легочных сосудов
Кавернозная ангиома
Гемангиома
Легочные артериовенозные мальформации
Легочные телеангиэктазии
Другое
Бронхогенные кисты
Гематома
Внутрилегочные лимфатические узлы
Ограниченный выпот
Слизистая пробка
Округлые ателектазы
*Вероятность наличия злокачественного новообразования увеличивается с возрастом.