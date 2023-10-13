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Причины сердечной недостаточности

Тип

Примеры

Сердечный

Миокардиальное повреждение

Кардиомиопатия

Инфаркт миокарда

Миокардит

Некоторые лекарства, применяемые в химиотерапии

Клапанные пороки

Аортальный стеноз

Митральная регургитация

Трикуспидальная регургитация

Аритмии

Брадиаритмии

Тахиаритмии

Нарушения проводимости

АВ-блокады

Блокада левой ножки пучка Гиса

Снижение доступности энергетического субстрата (например, свободных жирных кислот или глюкозы)

Ишемия

Инфильтративные или матричные нарушения

Амилоидоз

Хронический фиброз (например, системный склероз)

Гемохроматоз

Системные

Расстройства, увеличивающие СВ

Анемия

Гипертиреоз

Болезнь Педжета

Расстройства, увеличивающие постнагрузку

Аортальный стеноз

Артериальная гипертензия

== атриовентрикулярный; СВ = сердечный выброс.

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