Причины сердечной недостаточности
Тип
Примеры
Сердечный
Миокардиальное повреждение
Некоторые лекарства, применяемые в химиотерапии
Клапанные пороки
Аритмии
Брадиаритмии
Тахиаритмии
Нарушения проводимости
Снижение доступности энергетического субстрата (например, свободных жирных кислот или глюкозы)
Ишемия
Инфильтративные или матричные нарушения
Хронический фиброз (например, системный склероз)
Системные
Расстройства, увеличивающие СВ
Расстройства, увеличивающие постнагрузку
AВ == атриовентрикулярный; СВ = сердечный выброс.