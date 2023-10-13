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Причины развития бактериального менингита в зависимости от возраста пациента

Возрастная группа

Бактерии

Новорожденные и младенцы

Стрептококки группы B, в частности Streptococcus agalactiae

Escherichia (E.) coli

Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus

Младенцы более старшего возраста, дети и молодые люди

Neisseria meningitidis

Streptococcus pneumoniae

Staphylococcus aureus*

Haemophilus influenzae (редко в развитых странах, но по-прежнему существует в странах, где нет широкого использования вакцины H. influenzae типа В)

Взрослые среднего возраста

S. pneumoniae

S. aureus*

N. meningitidis (реже в этой возрастной группе)

Пожилые

S. pneumoniae

S. aureus*

L. monocytogenes

Грамотрицательные бактерии

* S. aureus иногда вызывает тяжелый менингит у пациентов всех возрастов. Это самая распространенная причина менингита, развивающаяся после проникающего ранения в голову.

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