Причины развития бактериального менингита в зависимости от возраста пациента
Возрастная группа
Бактерии
Новорожденные и младенцы
Стрептококки группы B, в частности Streptococcus agalactiae
Escherichia (E.) coli
Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus
Младенцы более старшего возраста, дети и молодые люди
Neisseria meningitidis
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus*
Haemophilus influenzae (редко в развитых странах, но по-прежнему существует в странах, где нет широкого использования вакцины H. influenzae типа В)
Взрослые среднего возраста
S. pneumoniae
S. aureus*
N. meningitidis (реже в этой возрастной группе)
Пожилые
S. pneumoniae
S. aureus*
L. monocytogenes
Грамотрицательные бактерии
* S. aureus иногда вызывает тяжелый менингит у пациентов всех возрастов. Это самая распространенная причина менингита, развивающаяся после проникающего ранения в голову.