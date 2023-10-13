Причины психотических расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ или приемом лекарственных средств
Лекарственные средства (ятрогенные)
Анальгетики, особенно нестероидные противовоспалительные препараты
Анестетики
Антидепрессанты
Антихолинергические средства
Противосудорожные препараты
Антигистаминные препараты
Антигипертензивные препараты
Противомикробные препараты, включая фторхинолоны, триметоприм-сульфаметоксазол, бета-лактамы, макролиды, нитрофурантоин, изониазид и противомалярийные препараты
Антипаркинсонические препараты
Бензодиазепины
Химиотерапевтические агенты, включая циклоспорин и прокарбазин
Дисульфирам
Глюкокортикоиды
Желудочно-кишечные прокинетические препараты
Гипнотики (небензодиазепиновые)
Изониазид
Миорелаксанты
Кортикостероиды
Вазаконстрикторы, включая фенилэфрин и псевдоэфедрин
Препараты, связанные с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ
Алкоголь
Амфетамины
Бензодиазепины и гипнотики, включая флунитразепам (Рогипнол)
Конопля и каннабиноиды
Кокаин
Галлюциногены, включая диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД)
Ингаляционные нитриты
Метилендиокси-метиламфетамин (МДМА или экстази)
Фенциклидин (РСР)
Токсины
Мышьяк
Двуокись углерода
Отравление монооксидом углерода
Ингибиторы холинэстеразы (антихолинэстеразные средства)
Свинец
Ртуть
Нервно-паралитические газы, включая зарин
Фосфорорганические инсектициды
Летучие углеводороды, включая продукты переработки нефти или краски