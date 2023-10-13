Причины появления головокружения и шаткости походки
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Нарушения периферического вестибулярного аппаратаa,b
Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение (ДППГ)
Появление интенсивного, короткого (< 1 минуты) головокружения в ответ на движение головой в определенную сторону
Длительность нистагма 0–30 секунд, нистагм истощаемый, ротационный, направлен в сторону пораженного уха
Необходимо использовать линзы Френзеля для предотвращения фиксации взгляда
При осмотре отсутствуют признаки снижения слуха или неврологических расстройств
Проведение пробы Дикса-Холлпайка для оценки характерного нистагма положения
Периодически возникающие жалобы на тиннитус, снижение слуха, заложенность в ушах
Аудиометрия
С целью исключения возможных причин головокружения показано МРТ с контрастированием гадолинием
Внезапное тяжелое головокружение с потерей трудоспособности без признаков снижения слуха
Длительность до 1 недели с постепенным исчезновением жалоб
Может развиться позиционное головокружение
Иногда только клиническое обследование
Иногда МРТ с контрастированием гадолинием
Позиционное головокружение при нейроните можно дифференцировать от ДППГ с помощью пробы Дикса-Холлпайка
Лабиринтит (вирусный или бактериальный)
Снижение слуха, тиннитус
Аудиометрия
Проведение КТ исследования височной кости с целью исключения инфекционного воспаления
Проведение МРТ с контрастированием в случае появления жалоб на одностороннее снижение слуха и тиннитус
Средний отит (острый, хронический, холестеатома)
Жалобы на боль в ушах, обнаружение патологии при отоскопии (включая наличие отделяемого при хроническом отите)
Инфеции в анамнезе
Аудиометрия
В случае наличия холестеатомы возможно применение КТ для исключения поражения полукружных канальцев е
Травма (перфорация барабанной перепонки, повреждение височной кости)
Наличие травмы в анамнезе
Диагностирование других повреждений
Иногда только клиническое обследование
Иногда КТ
Вестибулярная шваннома (акустическая неврома)
Медленно прогрессирющая потеря слуха, тиннитус, головокружение, нарушение равновесия
Реже - онемение в области лица, слабость
Аудиометрия
МРТ с контрастированием показано при наличии одностороннего тиннитуса или двусторонней тугоухости с разной степенью на ушах
Прием аминогликозидов, сопровождающийся двусторонним снижением слуха и вестибулярными расстройством
Аудиометрия
Иногда применение вестибулярного исследования с електронистагморафией и тесты на вращающемся кресле
Одновременное поражение коленчатого ядра, сопровождаемое потерей вкусовой чувствительности и чувстительности в области лица
Появление головокружения возможно, но нетипично
Наличие везикул на ушной раковине и в наружном слуховом проходе
Только клиническое обследование
Хронические заболевания опорнодвигательного аппарата
Появление симптомов после перенесенного осторого воспаления опорнодвигательного аппарата
Только клиническое обследование
Нарушения вестибулярного аппарата центрального генезаd
Кровоизлияние в спинной мозг
Внезапное начало
Поражение улитковой артерии может повлечь появление жалоб на уши
Немедленная визуализация (если возможно, то МРТ с усилением с помощью гадолиния, в противном случае - КТ)
Кровоизляиние головного мозга
Внезапная манифестация с атаксией или другими церебральными нарушениями, часто сопровождается головной болью
Прогрессивное ухудшение состояния
Немедленная визуализация (если возможно, то МРТ с усилением с помощью гадолиния, в противном случае - КТ)
Эпизодическое, рецидивирующее вертиго, обычно без односторонних аудиторных симптомов (может присутствовать шум в ушах, обычно двусторонний)
Наличие мигрени в анамнезе (часто семейный анамнез отягощен)
Свето- и звукобоязнь Данные симптомы помогают в постановке диагноза
Как правило клиническое обследование, но, при потребности, с проведением визуализации мозга для исключения других причин
Иногда попытка профилактики мигрени
Поражение двигательных и чувтсвительных нейронов ЦНС с периодами ремиссии и обострения
Проведение МРТ с контрастированием спинного и гловного мозга
Диссекция позвоночной артерии
Зачастую больные жалуются на боль в области головы и шеи
Магнитно-резонансная ангиография
Вертебрально-базилярная недостаточность
Короткие прерывистые эпизоды, иногда сопровождаются нарушением зрения
Магнитно-резонансная ангиография
Значительные нарушения функций ЦНСe
Бледность, слабость, иногда определяется кровь в стуле
Общий анализ крови
ЦНС-активные препаратыf (не ототоксические)
Недавнее использование лекарственных препаратов или повышение дозы, использование одновременно нескольких препаратов, особенно у пациентов пожилого возраста
Симптомы не связанные с движением или изменением положения тела
Иногда только клиническое обследование
Иногда, количество препарата (некоторые антиконвульсивные препараты)
Иногда попытка отмены
Гипогликемия (как правило вызванная препаратами для лечения диабета)
Увеличение дозы препарата в последнее время
Иногда возможна повышенная потливость
Экспресс-анализ крови из пальца на сахар (по возможности во время проявления симптомов)
Гипотензия (вызванная заболеваниями сердца, антигипертензивными препаратами, потерей крови, дегидратацией или синдромом ортостатической гипотензии, включая синдром ортостатической постуральной тахикардии)
Симптомы, возникающие при вагусной стимуляции (например при мочеиспускании), но не появляющиеся при движении головы или в лежачем положении
Манифестация симптомов по ряду причин (например потеря крови, диаррея)
Ортостатические жизненные показатели, иногда при проведении вертикализирующей ортостатической пробы, ЭКГ
Тахипноэ
Часто заболевания легких в анамнезе
Пульсоксиметрия
Другие причиныe
Персистирующее постурально-перцептивное головокружение (ПППГ)
Хроническое головокружение без чувства вращения (внутреннего ощущения раскачивания), сохраняющееся > 3 мес.
Может быть спровоцирован другими острыми состояниями, такими как ДППГ или вестибулярная мигрень.
Может быть проявлением тревожного расстройства
Только клиническое обследование
Беременность
Может быть не распознана
Тест на беременность
Психиатрические расстройства (например панические атаки, синдром гипервентилляции, усталость, депрессия)
Хронические симптомы, рецидивирующие
Не связанные с движением или положением тела, но могут появляться при стрессе или расстройстве
Неврологическое и отологическое обследование в пределах нормы
Первично у пациента может диагностироваться дисфункция перефирического отдела вестибулярного аппарата
Только клиническое обследование
Хроническое снижение слуха с двух сторон с эпизодами головокружения
Аудиометрия
Исследование на сифилис
Изменение массы тела
Непереносимость холода или жары
Исследование функции щитовидной железы
Некомпенсированная периферическая вестибулярная слабость
Нарушение равновесия
Нечеткость зрения (внутреннее ощущение раскачивания) при повороте головы
Может наблюдаться после эпизодов вестибулярного нейронита, мигрени с головокружением, болезни Меньера или после травмы головы или оперативного вмешательства на внутреннем ухе
Вестибулярные пробы
a Симптомы чаще носят пароксизмальный, эпизодический характер, нежели чем постоянный. Появление жалоб со стороны органов слуха (тиннитус, заложенность ушей, снижение слуха) обычно свидетельствует о периферическом характере поражения. Потеря сознания не связана с нарушением равновесия из-за периферической вестибулярной патологии.
b Нарушения со стороныпериферического вестибулярного аппарата могут сопровождаться различными тяжелыми осложнениями.
c Лекарственные средства: аминогликозиды, фуросемид, хлорохин, хинины. Другие лекарственные средства, являясь ототоксичными, в основном оказывают действие на кортиев орган, нежели чем на вестибулярный аппарат.
d Пациенты редко предъявляют жалобы на уши, однако нарушения походки и равновесия встречаются часто. Нистагм не ингибируется при фиксации зрения.
e Эти причины не должны вызывать симптомов со стороны уха (тиннитус, снижение слуха) или неврологическую недостаточность местного характера (иногда возникает на фоне гипогликемии). Симптомы головокружения крайне редки.
f Существует значительное число лекарственных средств, в основном включающих противотревожные, антиконвульсивные, антидепрессантные, антипсихотические и седативные средства. Также включены лекарственные средства, используемые для лечения вертиго.
ДППГ = доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение; ЦНС = центральная нервная система; ИВДП = инфекция верхних дыхательных путей.