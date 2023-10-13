Причины постоянного недержания
Уродинамическая патология
Некоторые неврологические причины
Некоторые не неврологические причины
Несостоятельность выходного отверстия мочевого пузыря
Повреждение нижнего мотонейрона (редко)
У мужчин, радикальная простатэктомия*
Истинная недостаточность сфинктера
Гипермобильность уретры
У женщин, множественные роды через естественные родовые пути, хирургические вмешательства на органах малого таза (например, гистерэктомия), возрастные изменения (например, атрофический уретрит)
У мужчин, хирургические вмешательства на простате
Обструкция выходного отверстия мочевого пузыря
Повреждение спинного мозга, вызывающее диссинергию работы детрузора и сфинктера (редко)
Передняя стриктура уретры
Дивертикул уретры (редко) или большой дивертикул мочевого пузыря (очень редко)
Оперативное подвешивание шейки мочевого пузыря
Цистоцеле (большое) у женщин
У мужчин, доброкачественная гиперплазия простаты или рак простаты
Гиперактивность детрузора
Травма/дисфункция спинного мозга
Идиопатический
Обструкция и несостоятельность выходного отверстия
Снижение активности детрузора
Автономная нейропатия (например, при сахарном диабете, алкоголизме или дефиците витамина B12)
Плексопатия
Дефект спиномозговой трубки (не часто, может вызывать гиперактивность)
Хирургическое повреждение (например, переднезадняя резекция)
Опухоль
Хроническая обструкция выходного отверстия мочевого пузыря
Идиопатическое (обычно у женщин)
Диссинергия работы детрузора и сфинктера
Повреждения спинного мозга
Повреждения мозга, затрагивающие центр регуляции мочеиспускания в мосту
Детское расстройство мочеиспускания (плохая релаксация сфинктера при сокращении мочевого пузыря может быть следствием страха намочить постель или испачкать одежду)
*Другие хирургические вмешательства на простате редко вызывают постоянное недержание.