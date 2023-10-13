Причины подострой* одышки
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм†
Патология органов дыхания
Обострение ХОБЛ
Кашель (продуктивный или непродуктивный)
Нарушение движения воздуха
Участие дополнительных мышц в акте дыхания или дыхание через сжатые губы
Клиническая оценка
В некоторых случаях - рентгенография органов грудной клетки и измерение газового состава артериальной крови
Лихорадка, продуктивный кашель, одышка, в некоторых случаях - плевритическая боль
Влажные хрипы, ослабленное дыхание, эгофония
Рентгенография грудной клетки
В некоторых случаях - посев крови и мокроты
Число лейкоцитов в крови
Патология сердечно-сосудистой системы
Стенокардия или ИБС
Сдавление за грудиной без иррадиации в левую руку или нижнюю челюсть на фоне физической нагрузки, особенно у пациентов с факторами риска ИБС
ЭКГ
Проба с физической нагрузкой
Коронароангиография
Влажные хрипы, ритм галопа S3 и симптомы центральной и периферической объемной перегрузки (например, набухание шейных вен, периферические отеки)
Одышка в горизонтальном положении (ортопноэ) или появление одышки через 1-2 часа после засыпания (пароксизмальная ночная одышка)
Рентгенография грудной клетки
МНП
Эхокардиография
Глухие тоны сердца или расширение сердечной тени у пациентов с факторами риска формирования перикардиального выпота (рак, перикардит, СКВ)
Возможен парадоксальный пульс
Ортопноэ
Эхокардиография
Другие причины
Повышенная частота дыхания
Базовый биохимический анализ крови
Определение ГАК
Тахикардия, теплая кожа, лагофтальм, тремор.
Определение уровня ТТГ и свободного Т4
*Подострая одышка развивается в течение нескольких часов или дней.
†Большинству пациентов следует провести пульсоксиметрию и, за исключением тех случаев, когда симптомы четко указывают на легкое обострение диагностированного хронического заболевания – рентгенографию органов грудной клетки.
ГАК = газы артериальной крови; ИБС = ишемическая болезнь сердца; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; СКВ = системная красная волчанка; S3 = третий тон сердца; T4 = тироксин; ТТГ = тиреотропный гормон; белые кровяные тельца = лейкоциты.