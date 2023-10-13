Причины повышения уровней тропонина
Тип
Условия
Ишемия миокарда
ОКС
Классический ОИМ
Не ОКС (коронарный)
Повышенная потребность (разрыв стабильной бляшки при ишемической болезни сердца)
Спазм коронарных артерий, эмболия или расслоение
Хирургические процедуры (ЧКВ, АКШ)
Кокаин или метамфетамин
Не ОКС (некоронарный)
Гипоксия
Глобальная ишемия
Недостаточная перфузия
Кардиоторакальная хирургия
Внезапная сердечная смерть
—
Прямое повреждение миокарда (неишемическое)
Нарушения со стороны сердца
Кардиомиопатия (например, гипертрофическая, вирусная)
Повреждение (хирургическое иссечение, ушиб сердца, кардиоверсия, поражение электрическим током)
Рак
Инфильтративные расстройства (например, амилоидоз)
Системные заболевания
Тромбоэмболия легочной артерии
Токсичность (например, антрациклины)
Травма (напр., тяжелые ожоги)
Перенапряжение
Субарахноидальное кровоизлияние
Аналитический
Связанный с качеством анализа
Низкая производительность
Погрешность градуировки
Связанный с качеством образца
Гетерофильное антитело
Влияние веществ на ход анализа
ОКС = острый коронарный синдром; ОИМ = острый ИМ; АКШ = аортокоронарное шунтирование; ИМ = инфаркт миокарда; ИМбST = инфаркт миокарда без подъема сегмента ST; ЧКВ = чрескожное коронарное вмешательство; ИМсST = инфаркт миокарда с подъемом ST-сегмента.