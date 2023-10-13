ОКС = острый коронарный синдром; ОИМ = острый ИМ; АКШ = аортокоронарное шунтирование; ИМ = инфаркт миокарда; ИМбST = инфаркт миокарда без подъема сегмента ST; ЧКВ = чрескожное коронарное вмешательство; ИМсST = инфаркт миокарда с подъемом ST-сегмента.