Причины отсутствия комплаентности
Источник
Причина
Пациент
Апатия
Опасения по поводу приёма препарата (касающиеся, к примеру, возникновения нежелательных реакций, привыкания и тд)
Отрицание заболевания или его значимости
Финансовые затруднения
Забывчивость
Непонимание врачебных предписаний
Отсутствие веры в эффективность препарата
Сложности физического характера (например, связанные с проглатыванием таблеток или капсул, открыванием упаковок, получением препарата)
Ослабление, непостоянство или исчезновение симптомов заболевания
Лекарственный препарат
Нежелательные эффекты (реальные или воображаемые)
Сложный режим терапии (например, частая кратность дозирования, полипрагмазия)
Неудобства, либо ограничения (например, запрет на употребление алкоголя или сыра)
Внешняя схожесть лекарственных средств
Неприятный вкус или запах