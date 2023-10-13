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Причины острой ишемии брыжейки

Тип окклюзии

Факторы риска

Артериальная эмболия (> 40%)

Коронарная болезнь сердца, сердечная недостаточность, клапанный порок сердца, фибрилляция предсердий, указания на артериальную эмболию в анамнезе

Артериальный тромбоз (30%)

Распространенный атеросклероз

Венозный тромбоз (15%)

Состояния гиперкоагуляции, состояния, сопровождающиеся воспалительной реакцией (например, панкреатит, дивертикулит), травма, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, портальная гипертензия, кесонная болезнь

Неокклюзионная ишемия (15%)

Недостаточность кровотока (в частности, при сердечной недостаточности, шоке, кардио-пульмональном шунте), вазоконстрикция во внутренних органах (например, под действием вазопрессоров, кокаина)

Некоторые данные от Лендзион Р.Дж., Фрам-Йенсена Г., Кека Дж. (Lendzion RJ, Frahm-Jensen G, Keck J). Acute Mesenteric Ischemia. Clin Colon Rectal Surg. 2022;35(3):227-236. Published 2022 Aug 12. doi:10.1055/s-0042-1743283.

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