† Если у пациента с ВИЧ инфекцией развивается лимфома, саркома Капоши или некоторые инфекции (например, инфекции, вызванные микобактериями авиум, микобактериями туберкулеза или нокардиями, а также другие грибковые или вирусные инфекции), то у них может развиться перикардит.