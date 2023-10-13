Причины острого перикардита
Причина
Примеры
Системные ревматические заболевания
Системная красная волчанка (СКВ)
Бактериальные инфекции
Haemophilus influenzae (у детей)
Ревматическая лихорадка
Рак
Саркома Капоши (у людей с ВИЧ-инфекцией)
Медицинские препараты
Антикоагулянты
Гидралазин
Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа
Изониазид
Метисергид
Пенициллин
Фенитоин
Прокаинамид
Грибковые инфекции
Идиопатический
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Воспалительные заболевания
Воспалительные заболевания кишечника
—
Паразитарные инфекции
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Постперикардиотомный синдром
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Лучевая терапия
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Травма
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Уремия
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Вирусные инфекции
Вирус Coxsackie B
Эховирус
ВИЧ†
* Туберкулезный перикардит составляет небольшой процент случаев острого или подострого перикардита в США, но большинство случаев - в некоторых районах Индии и Африки.
† Если у пациента с ВИЧ инфекцией развивается лимфома, саркома Капоши или некоторые инфекции (например, инфекции, вызванные микобактериями авиум, микобактериями туберкулеза или нокардиями, а также другие грибковые или вирусные инфекции), то у них может развиться перикардит.