skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Причины острого перикардита

Причина

Примеры

Системные ревматические заболевания

Ревматоидный артрит

Системная красная волчанка (СКВ)

Системная склеродермия

Бактериальные инфекции

Грамотрицательные бациллы

Haemophilus influenzae (у детей)

Болезнь Лайма

Ревматическая лихорадка

Стафилококки

Стрептококки

Туберкулез*

Рак

Рак молочной железы

Саркома Капоши (у людей с ВИЧ-инфекцией)

Лейкемия

Рак легкого

Медицинские препараты

Антикоагулянты

Гидралазин

Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа

Изониазид

Метисергид

Пенициллин

Фенитоин

Прокаинамид

Грибковые инфекции

Бластомикоз

Кандидоз

Кокцидиоидомикоз

Гистоплазмоз

Идиопатический

Воспалительные заболевания

Амилоидоз

Воспалительные заболевания кишечника

Саркоидоз

Инфаркт миокарда

Паразитарные инфекции

Амебиаз

Эхинококкоз

Токсоплазмоз

Постинфарктный синдром (синдром Дресслера)

Постперикардиотомный синдром

Лучевая терапия

Травма

Уремия

Вирусные инфекции

Вирус Coxsackie B

Эховирус

ВИЧ

Вирус гриппа

SARS-CoV-2

* Туберкулезный перикардит составляет небольшой процент случаев острого или подострого перикардита в США, но большинство случаев - в некоторых районах Индии и Африки.

† Если у пациента с ВИЧ инфекцией развивается лимфома, саркома Капоши или некоторые инфекции (например, инфекции, вызванные микобактериями авиум, микобактериями туберкулеза или нокардиями, а также другие грибковые или вирусные инфекции), то у них может развиться перикардит.

По этим темам