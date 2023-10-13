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Причины острого некроза коркового вещества почек

Группа пациентов

Причины

Новорожденные

Отслойка плаценты (вызывает около 50% случаев)

Врожденные заболевания сердца (тяжелые)

Дегидратация

Поступление крови плода в материнский кровоток

Гемолитическая анемия (тяжелая)

Асфиксия в родах

Тромбоз почечной вены

Сепсис

Дети

Дегидратация

Гемолитический уремический синдром

Сепсис

Шок

Беременные и родильницы

Осложения беременности (обуславливают > 50% случаев среди женщин): отслойка плаценты, эмболия околоплодными водами, внутриутробная смерть плода, предлежание плаценты, преэклампсия, послеродовой сепсис, маточные кровотечения

Сепсис (вызывает около 30% случаев)

Другие

Ожоги

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание

Медикаментозные средства (например, нестероидные противовоспалительные препараты)

Сверхострое отторжение почечного трансплантата

Переливание несовместимой крови

Использование нефротоксичных контрастных препаратов

Панкреатит

Отравление (например фосфором, мышьяком)

Сепсис

Укусы змей

Травма

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