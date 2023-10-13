Причины острого некроза коркового вещества почек
Группа пациентов
Причины
Новорожденные
Отслойка плаценты (вызывает около 50% случаев)
Врожденные заболевания сердца (тяжелые)
Дегидратация
Поступление крови плода в материнский кровоток
Гемолитическая анемия (тяжелая)
Асфиксия в родах
Тромбоз почечной вены
Дети
Дегидратация
Гемолитический уремический синдром
Беременные и родильницы
Осложения беременности (обуславливают > 50% случаев среди женщин): отслойка плаценты, эмболия околоплодными водами, внутриутробная смерть плода, предлежание плаценты, преэклампсия, послеродовой сепсис, маточные кровотечения
Сепсис (вызывает около 30% случаев)
Другие
Ожоги
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Медикаментозные средства (например, нестероидные противовоспалительные препараты)
Сверхострое отторжение почечного трансплантата
Переливание несовместимой крови
Использование нефротоксичных контрастных препаратов
Отравление (например фосфором, мышьяком)
Травма