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Причины обструкции желчных протоков

  • Камни (часто)

  • Травма протока при хирургических вмешательствах (часто);

  • Опухоли

  • Рубцовые изменения на фоне хронического панкреатита;

  • Внешняя компрессия кистой, грыжей общего желчного протока (холедохоцеле) или панкреатической псевдокистой (редко);

  • Внепеченочные или внутрипеченочные стриктуры на фоне первичного склерозирующего холангита;

  • Холангиопатия или холангит при СПИДе

  • Паразитарная инвазия: клонорхоз (Clonorchis sinensis) или описторхоз (Opisthorchis viverrini);

  • Миграция таких паразитов как аскариды (Ascaris lumbricoides) в общий желчный проток (редко);

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