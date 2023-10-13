Причины обструкции желчных протоков
Камни (часто)
Травма протока при хирургических вмешательствах (часто);
Опухоли
Рубцовые изменения на фоне хронического панкреатита;
Внешняя компрессия кистой, грыжей общего желчного протока (холедохоцеле) или панкреатической псевдокистой (редко);
Внепеченочные или внутрипеченочные стриктуры на фоне первичного склерозирующего холангита;
Холангиопатия или холангит при СПИДе
Паразитарная инвазия: клонорхоз (Clonorchis sinensis) или описторхоз (Opisthorchis viverrini);
Миграция таких паразитов как аскариды (Ascaris lumbricoides) в общий желчный проток (редко);