skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Причины обструктивной уропатии

Расположение

Примеры

Анатомические аномалии

Мочевой пузырь

Контрактура шейки мочевого пузыря

Мочеточники

Полип

Стриктура

Уретра

Патологический передний и задний клапаны

Дивертикул

Повреждение (например, вследствие перелома таза или травмы с растяжением)

Меатостеноз

Парафимоз

Фимоз

Стриктура (воспалительного характера, травматического характера или из-за злокачественной опухоли)

Компрессия

Женская репродуктивная система

Тазового абсцесса

Киста Гартнерова канала

Беременность

Тубоовариальный абсцесс

Опухоль (шейки матки, яичников)

Пролапс матки

Желудочно-кишечный тракт

Аппендикс

Болезнь Крона (вследствие воспаления или абсцесса)

Киста

Дивертикулярный абсцесс

Опухоль

Мочеполовые пути

Доброкачественная гиперплазия простаты

Периуретральный абсцесс или абсцедирующий простатит

Рак простаты

Рак мочевого пузыря

Кровеносные сосуды

Аберрантные кровеносные сосуды

Аневризма

Послеродовой тромбофлебит яичниковой вены

Ретрокавальный мочеточник

Забрюшинное пространство

Фиброз (идиопатический, хирургический, лекарственно-индуцированный)

Гематома

Лимфоцеле

Лимфома

Метастатические опухоли (например, молочной железы, предстательной железы, яичек)

Тазовый липоматоз

Саркоидоз

Туберкулез

Функциональные расстройства

Мочевой пузырь

Дисфункция шейки мочевого пузыря

Лекарственно-индуцированная дисфункция мочевого пузыря (например, при применении антихолинергических лекарств)

Дисфункция нервной системы приводит к нейрогенному мочевому пузырю

Мочеточники

Дисфункция мочеточнико-тазового и мочеточнико-пузырного сочленений

Механическая обструкция просвета мочевого тракта

Почечная лоханка или мочеточники

Сгусток крови

Грибовидный камень

Сглаженность почечных сосочков

Уролитиаз

Уротелиальная карцинома

Почечные канальцы

Острая уратная нефропатия (причной являются кристаллы мочевой кислоты)

По этим темам