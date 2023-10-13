Причины обструктивной уропатии
Расположение
Примеры
Анатомические аномалии
Мочевой пузырь
Контрактура шейки мочевого пузыря
Мочеточники
Полип
Стриктура
Уретра
Патологический передний и задний клапаны
Дивертикул
Повреждение (например, вследствие перелома таза или травмы с растяжением)
Меатостеноз
Стриктура (воспалительного характера, травматического характера или из-за злокачественной опухоли)
Компрессия
Женская репродуктивная система
Тазового абсцесса
Киста Гартнерова канала
Беременность
Тубоовариальный абсцесс
Опухоль (шейки матки, яичников)
Желудочно-кишечный тракт
Аппендикс
Болезнь Крона (вследствие воспаления или абсцесса)
Киста
Дивертикулярный абсцесс
Опухоль
Мочеполовые пути
Доброкачественная гиперплазия простаты
Периуретральный абсцесс или абсцедирующий простатит
Кровеносные сосуды
Аберрантные кровеносные сосуды
Аневризма
Послеродовой тромбофлебит яичниковой вены
Ретрокавальный мочеточник
Забрюшинное пространство
Фиброз (идиопатический, хирургический, лекарственно-индуцированный)
Гематома
Лимфоцеле
Лимфома
Метастатические опухоли (например, молочной железы, предстательной железы, яичек)
Тазовый липоматоз
Туберкулез
Функциональные расстройства
Мочевой пузырь
Дисфункция шейки мочевого пузыря
Лекарственно-индуцированная дисфункция мочевого пузыря (например, при применении антихолинергических лекарств)
Дисфункция нервной системы приводит к нейрогенному мочевому пузырю
Мочеточники
Дисфункция мочеточнико-тазового и мочеточнико-пузырного сочленений
Механическая обструкция просвета мочевого тракта
Почечная лоханка или мочеточники
Сгусток крови
Грибовидный камень
Сглаженность почечных сосочков
Почечные канальцы
Острая уратная нефропатия (причной являются кристаллы мочевой кислоты)