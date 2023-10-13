Причины недостаточности витамина B12
Причина
Источник
Несбалансированное питание
Веганская диета
Грудное вскармливание младенцев матерями-веганками
Модные диеты
Нарушенная абсорбция
Отсутствие внутреннего фактора (вызванное аутоимунным метапластическим атрофическим гастритом, разрушением слизистой оболочки желудка, хирургической операцией на желудке или желудочным шунтированием)
Ингибирование внутреннего фактора
Сниженная секреция кислоты
Нарушение работы тонкого кишечника (например, воспалительное заболевание кишечника, целиакия, рак, воспаления желчного пузыря или поджелудочной железы)
Соревнование за витамин B12 (при заражении широким лентецом или синдроме слепой петли)
Антациды
Неадекватное использование
Ферментная недостаточность
Заболевания печени
Нарушение переноса протеинов
Нарушение обмена веществ
Метформин
Закись азота (повторяющееся воздействие)