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Причины нарушения сперматогенеза

Состояние

Примеры

Эндокринные нарушения

Нарушения системы половые железы-гипофиз-гипоталамус

Нарушения работы надпочечников

Гиперпролактинемия

Гипогонадизм, иногда связанный с ожирением

Гипотиреоз

Генетические нарушения

Муковисцидоз

Дисгенезии гонад

Синдром Клайнфельтера

Микроделеция секций Y-хромосомы (у 10-15% мужчин с тяжелым нарушением сперматогенеза)

Заболевания мочеполовой системы

Крипторхизм

Инфекции (например, гонококковый или хламидийный уретрит)

Травма

Орхоэпидидимит

Атрофия яичек

Варикоцеле

Тепло

Воздействие повышенных температур в последние 3 месяца

Лихорадка

Лекарственные препараты или другие вещества *

Алкоголь, употребляемый в чрезмерных количествах

Анаболические стероиды

Андрогены

Антиандрогены (например, бикалутамид, ципротерон, флутамид)

Противомалярийные средства

Длительный прием аспирина

Кофеин в излишестве (возможно)

Конопля

Хлорамбуцил

Циметидин

Колхицин

Кортикостероиды

Ко-тримоксазол

Циклофосфамид

Этанол

Эстрогены

Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнВГ) (для лечения рака простаты)

Кетоконазол

Медроксипрогестерон

Метотрексат

Ингибиторы моноаминоксидазы

Нитрофурантоин

Опиоиды

Спиронолактон

Сульфасалазин

Некоторые токсины

Тяжелые металлы

Пестициды

Фталаты

Полихлорированные бифенилы (ПХБ)

* Другие препараты и другие вещества могут быть вредными, но перечисленные являются более значимыми.

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