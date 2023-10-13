Причины нарушения сперматогенеза
Состояние
Примеры
Эндокринные нарушения
Нарушения системы половые железы-гипофиз-гипоталамус
Нарушения работы надпочечников
Гипогонадизм, иногда связанный с ожирением
Генетические нарушения
Дисгенезии гонад
Микроделеция секций Y-хромосомы (у 10-15% мужчин с тяжелым нарушением сперматогенеза)
Заболевания мочеполовой системы
Инфекции (например, гонококковый или хламидийный уретрит)
Травма
Атрофия яичек
Варикоцеле
Тепло
Воздействие повышенных температур в последние 3 месяца
Лихорадка
Лекарственные препараты или другие вещества *
Алкоголь, употребляемый в чрезмерных количествах
Анаболические стероиды
Андрогены
Антиандрогены (например, бикалутамид, ципротерон, флутамид)
Противомалярийные средства
Длительный прием аспирина
Кофеин в излишестве (возможно)
Конопля
Хлорамбуцил
Циметидин
Колхицин
Кортикостероиды
Ко-тримоксазол
Циклофосфамид
Этанол
Эстрогены
Агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнВГ) (для лечения рака простаты)
Кетоконазол
Медроксипрогестерон
Метотрексат
Ингибиторы моноаминоксидазы
Нитрофурантоин
Опиоиды
Спиронолактон
Сульфасалазин
Некоторые токсины
Тяжелые металлы
Пестициды
Фталаты
Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
* Другие препараты и другие вещества могут быть вредными, но перечисленные являются более значимыми.