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Причины мальабсорбции

Механизм

Причина

Недостаточно эффективное перемешивание желудочного содержимого и/или быстрое опорожнение желудка

Резекция желудка по Бильрот II

Желудочно-толстокишечная фистула

Гастроэнтеростомия

Недостаток необходимых для пищеварения компонентов

Аутоиммунный метапластический атрофический гастрит

Обструкция желчных путей и холестаз

Цирроз печени

Хронический панкреатит

Потеря желчных кислот при приеме холестирамина

Муковисцидоз

Лактазная недостаточность

Рак поджелудочной железы

Резекция поджелудочной железы

Недостаточность сахаразы-изомальтазы

Внешние условия, при которых активность ферментов подавлена

Расстройства моторики при сахарном диабете, системном склерозе, гипотиреозе или гипертиреозе

Избыточный бактериальный рост в тонкой кишке (например, из-за слепых петель, дивертикулов в тонком кишечнике)

синдром Золлингера-Эллисона (низкий рН в 12-перстной кишке)

Острое повреждение эпителия

Острые кишечные инфекции

Алкоголь

Неомицин

Хроническое повреждение эпителия

Амилоидоз

Целиакия

Болезнь Крона

Ишемия

Лучевой энтерит

злокачественные тропические афты

Болезнь Уиппла

Синдром короткой кишки

Состояние после резекции кишечника (например, по поводу болезни Крона, заворота, инвагинации, инфаркта)

Наложение повздошно-тощекишечного анастомоза с целью лечения ожирения

Нарушения транспорта

Абеталипопротеинемия

Болезнь Аддисона

Блокада лимфатических сосудов при лимфоме или туберкулезе

Дефицит внутреннего фактора (при пернициозной анемии)

Лимфангиэктазия

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