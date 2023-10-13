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Причины легочного сердца

Острота

Состояние

Острое

Массивная эмболия системы легочной артерии

Повреждение, связанное с искусственной вентиляцией легких (чаще у пациентов с ОРДС)

Хроническое

ХОБЛ*

Обширная потеря ткани легкого из-за хирургического вмешательства или травмы

Хроническая легочная эмболия

Легочные вено-окклюзионные болезни

Системная склеродермия

Интерстициальный легочный фиброз

Кифосколиоз

Ожирение с альвеолярной гиповентиляцией

Нервномышечные нарушения, вовлекающие дыхательные мышцы

Идиопатическая альвеолярная гиповентиляция

*ХОБЛ - наиболее частая причина хронического cor pulmonale (легочного сердца).

ОРДС = острый респираторный дистресс-синдром; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких.

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