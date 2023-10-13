Причины легочного сердца
Острота
Состояние
Острое
Массивная эмболия системы легочной артерии
Повреждение, связанное с искусственной вентиляцией легких (чаще у пациентов с ОРДС)
Хроническое
ХОБЛ*
Обширная потеря ткани легкого из-за хирургического вмешательства или травмы
Хроническая легочная эмболия
Легочные вено-окклюзионные болезни
Интерстициальный легочный фиброз
Кифосколиоз
Ожирение с альвеолярной гиповентиляцией
Нервномышечные нарушения, вовлекающие дыхательные мышцы
Идиопатическая альвеолярная гиповентиляция
*ХОБЛ - наиболее частая причина хронического cor pulmonale (легочного сердца).
ОРДС = острый респираторный дистресс-синдром; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких.