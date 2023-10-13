Причины кожных поражений полового члена
Категория
Причина
Общие кожные заболевания
Аллергический или контактный дерматит вследствие раздражения
Ксеротический облитерирующий баланит
Рак in situ: также известен, как эритроплазия Кейра, болезнь Боуэна
Фиксированные лекарственные сыпи
Чешуйчато-папулезные и системные дерматозы
Инфекции, передающиеся половым путем *
Генитальные бородавки (остроконечные кондиломы)
Редкие инфекционные заболевания
Грибковые инфекции
* См. также Инфекции, передающиеся половым путём: введение.