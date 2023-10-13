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Причины кожных поражений полового члена

Категория

Причина

Общие кожные заболевания

Аллергический или контактный дерматит вследствие раздражения

Ксеротический облитерирующий баланит

Рак in situ: также известен, как эритроплазия Кейра, болезнь Боуэна

Фиксированные лекарственные сыпи

Чешуйчато-папулезные и системные дерматозы

Псориаз

Плоскоклеточная карцинома

Инфекции, передающиеся половым путем *

Мягкий шанкр

Генитальный герпес

Генитальные бородавки (остроконечные кондиломы)

Венерическая гранулема

Сифилис

Редкие инфекционные заболевания

Грибковые инфекции

Опоясывающий лишай (герпес)

Венерическую лимфогранулёму

Туберкулез

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