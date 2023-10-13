skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Причины кишечной непроходимости

Расположение

Причина

Толстая кишка

Опухоли (как правило, левой половины), дивертикулит (как правило, в сигмовидной кишке), заворот сигмовидной или слепой кишки, каловый завал, болезнь Гиршпрунга, болезнь Крона

Двенадцатиперстная кишка

  • Взрослые

Рак двенадцатиперстной кишки или рак головки поджелудочной железы, язвенная болезнь

  • Новорожденные

Атрезия, заворот, амниотические перетяжки, кольцевидная поджелудочная железа

Тощая и подвздошная кишка

  • Взрослые

Грыжи, спайки (часто), опухоли, меккелев дивертикул, болезнь Крона (нечасто), заражение аскаридами, заворот кишечника, инвагинация при опухоли (редко), инородное тело, камни в желчном пузыре (редко)

  • Новорожденные

Мекониевый илеус, заворот при нарушении ротации пищеварительного тракта, атрезия, инвагинация

По этим темам