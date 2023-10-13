Причины кишечной непроходимости
Расположение
Причина
Толстая кишка
Опухоли (как правило, левой половины), дивертикулит (как правило, в сигмовидной кишке), заворот сигмовидной или слепой кишки, каловый завал, болезнь Гиршпрунга, болезнь Крона
Двенадцатиперстная кишка
Рак двенадцатиперстной кишки или рак головки поджелудочной железы, язвенная болезнь
Атрезия, заворот, амниотические перетяжки, кольцевидная поджелудочная железа
Тощая и подвздошная кишка
Грыжи, спайки (часто), опухоли, меккелев дивертикул, болезнь Крона (нечасто), заражение аскаридами, заворот кишечника, инвагинация при опухоли (редко), инородное тело, камни в желчном пузыре (редко)
Мекониевый илеус, заворот при нарушении ротации пищеварительного тракта, атрезия, инвагинация