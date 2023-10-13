*Редко моча в мочеприемниках у "лежачих" пациентов с мочевым катетером становится пурпурной (синдром пурпурного мочеприемника), это происходит, когда грам-отрицательные бактерии мочевой флоры превращают метаболит триптофана (индикан) в щелочной среде в синий цвет; данная реакция является клинически незначимой.