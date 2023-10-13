Причины изменени цвета мочи
Цвет мочи
Причина
Красный, оранжевый или коричневый
Билирубин
Гемоглобинурия
Лекарственные препараты (например, каскара, дифенилгидантоин, леводопа, метилдопа, фенацетин, феназопиридин, фениндион, фенолфталеин, фенотиазины, рифампин, сенна)
Пищевые продукты (например, свекла)
Свободный миоглобин
Порфирины
Эритроциты
Мутно-белесоватая
Инфекция (пиурия)
Примесь лимфы (хилурия) вследствие филяриатоза или обструкции ретроперитонеальных лимфатических сосудов
Осажденные кристаллы фосфатов
Зеленый
Лекарственные препараты (амитриптилин, метиленовый синий, пропофол)
Инфекция, вызванная Pseudomonas
Пурпурный (редко)
Грамотрицательные бактерии мочевых катетеров*
Темно-коричневая или черная
Меланома†
*Редко моча в мочеприемниках у "лежачих" пациентов с мочевым катетером становится пурпурной (синдром пурпурного мочеприемника), это происходит, когда грам-отрицательные бактерии мочевой флоры превращают метаболит триптофана (индикан) в щелочной среде в синий цвет; данная реакция является клинически незначимой.
† Вызвана окислением избыточного количества гомогентизиновой кислоты или меланогена, когда моча подвергается воздействию воздуха в течение нескольких часов.