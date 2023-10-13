Причины дилатационной кардиомиопатии
Причина
Примеры
Хроническая тахикардия
Частая вентрикулярная эктопия
Неконтролируемая фибрилляция предсердий или другая стойкая тахиаритмия
Эозинофильный миокардит
Генетические нарушения
Наследственные заболевания у 20-30% пациентов: аутосомно-доминантный, X-сцепленный, аутосомно-рецессивный или митохондриальный тип наследования
Гранулематозные заболевания
Гранулематозный или гигантоклеточный миокардит
Врожденные нервномышечные или неврологические заболевания
Лице-лопаточно-плечевая мышечная дистрофия
Инфекции (острые или хронические)
Бактериальная
Грибковые инфекции
Гельминтозная
Протозойная
Риккетсиозная
Спирохетозная
Вирусная (включая ВИЧ-инфекцию)
Лекарственные препараты, запрещенные наркотики и токсины
Антрациклины
Катехоламины
Кобальт
Кокаин
Циклофосфамид
Доксорубицин
Тяжелые металлы
Органические растворители
Психофармакологические препараты (трициклические и квадрициклические антидепрессанты, фенотиазин)
Радиоактивное облучение
Трастузумаб
Нарушения обмена веществ
Наследственные нарушения метаболизма (например, Болезнь Гоше)
Нарушения питания (например, дефицит тиамина, дефицит селена, дефицит карнитина, квашиоркор)
Ожирение тяжелой степени
Уремия
Беременность (перипартальный период)
—
Системные ревматические заболевания
Опухоли
Некоторые гормонально-активные опухоли (например, феохромоцитома, опухоли надпочечников, опухоли щитовидной железы)