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Причины дилатационной кардиомиопатии

Причина

Примеры

Хроническая тахикардия

Частая вентрикулярная эктопия

Неконтролируемая фибрилляция предсердий или другая стойкая тахиаритмия

Эозинофильный миокардит

Гиперэозинофильный синдром

Генетические нарушения

Наследственные заболевания у 20-30% пациентов: аутосомно-доминантный, X-сцепленный, аутосомно-рецессивный или митохондриальный тип наследования

Гранулематозные заболевания

Гранулематоз с полиангиитом

Гранулематозный или гигантоклеточный миокардит

Саркоидоз

Врожденные нервномышечные или неврологические заболевания

Мышечная дистрофия Дюшенна

Дистрофия Эмери–Дрейфуса

Лице-лопаточно-плечевая мышечная дистрофия

Атаксия Фридрейха

Инфекции (острые или хронические)

Бактериальная

Грибковые инфекции

Гельминтозная

Протозойная

Риккетсиозная

Спирохетозная

Вирусная (включая ВИЧ-инфекцию)

Лекарственные препараты, запрещенные наркотики и токсины

Антрациклины

Катехоламины

Кобальт

Кокаин

Циклофосфамид

Доксорубицин

Этанол

Тяжелые металлы

Органические растворители

Психофармакологические препараты (трициклические и квадрициклические антидепрессанты, фенотиазин)

Радиоактивное облучение

Трастузумаб

Нарушения обмена веществ

Акромегалия

Сахарный диабет

Наследственные нарушения метаболизма (например, Болезнь Гоше)

Наследственный гемохроматоз

Гипертиреоз

Гипокалиемия

Гипомагниемия

Гипофосфатемия

Гипотиреоз

Нарушения питания (например, дефицит тиамина, дефицит селена, дефицит карнитина, квашиоркор)

Феохромоцитома

Вторичная перегрузка железом

Ожирение тяжелой степени

Уремия

Беременность (перипартальный период)

Системные ревматические заболевания

Ревматоидный артрит

Системная красная волчанка

Системная склеродермия

Опухоли

Некоторые гормонально-активные опухоли (например, феохромоцитома, опухоли надпочечников, опухоли щитовидной железы)

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