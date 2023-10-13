Причины гранулем печени
Причина
Примеры
Медицинские препараты
Аллопуринол, фенилбутазон, хинидин, сульфаниламиды
Инфекции, бактериальные
Актиномикоз, бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, сифилис, туберкулез*, другие микобактериальные инфекции, туляремия, Ку-лихорадка
Инфекции, грибковые
Бластомикоз, криптококкоз, гистоплазмоз
Инфекции, паразитарные
Шистосомоз*, токсоплазмоз, миграция личинок нематод
Инфекции, вирусные
Заболевания печени
Системные заболевания
Ходжкинская лимфома, неходжинская лимфома, ревматическая полимиалгия, другие заболевания соединительной ткани, саркоидоз*
*Наиболее распространенные причины.