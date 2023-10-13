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Причины гранулем печени

Причина

Примеры

Медицинские препараты

Аллопуринол, фенилбутазон, хинидин, сульфаниламиды

Инфекции, бактериальные

Актиномикоз, бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, сифилис, туберкулез*, другие микобактериальные инфекции, туляремия, Ку-лихорадка

Инфекции, грибковые

Бластомикоз, криптококкоз, гистоплазмоз

Инфекции, паразитарные

Шистосомоз*, токсоплазмоз, миграция личинок нематод

Инфекции, вирусные

Гепатит С , цитомегаловирусная инфекция

Заболевания печени

Первичный билиарный холангит

Системные заболевания

Ходжкинская лимфома, неходжинская лимфома, ревматическая полимиалгия, другие заболевания соединительной ткани, саркоидоз*

*Наиболее распространенные причины.

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