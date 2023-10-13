skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Причины гипопитуитаризма

Причина

Пример

Физиологические

Грудной возраст (до 3 месяцев)

Прием пищи

Гипогликемия

Стимулирование сосков у женщин

Беременность

Послеродовой период

Половой акт, для некоторых женщин

Сон

Стресс

Нарушение функции гипоталамуса

Травма головы

Опухоли гипоталамуса

Идиопатическая галакторея (предполагаемая аномалия секреции допамина)

Неопухолевая гипоталамическая инфильтрация: саркоидоз, туберкулез, лангергансоклеточный гистиоцитоз

Постэнцифалит

Заболевания гипофиза

Синдром пустого турецкого седла

Пролактин-секретирующие опухоли гипофиза

Перерезка стебля гипофиза и лечение других поражений стебля гипофиза путем хирургического вмешательства

Опухоли гипофиза, вызывающие сдавление стебля гипофиза

Другие эндокринные нарушения

Акромегалия

Болезнь Кушинга

Первичный гипотиреоз

Нарушение функций других систем органов

Хроническая болезнь почек

Эктопическая продукция пролактина: Бронхогенная карцинома (неплоскоклеточный; преимущественно недифференцированный мелкоклеточный рак)

Гипернефрома

Заболевания печени

Поражения грудной стенки

Опоясывающий лишай (герпес)

Послеоперационный рубец

Травма

Опухоли

Медикаментозные нарушения

Антигипертензивные препараты: альфа-метилдопа, атенолол, клонидин, лабеталол, резерпин, верапамил

H2-антагонисты

Пероральные контрацептивы и эстрогены

Опиоиды

Психотропные препараты, например, бензамиды (метоклопрамид, сульпирид), бутирфеноны (галоперидол), фенотиазины, трициклические и некоторые другие антидепрессанты

Тиреотропин-рилизинг-гормон

Data from Rebar RW: Practical evaluation of hormonal status. In Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology and Clinical Management, edited by SSC Yen and RB Jaffe. Philadelphia, WB Saunders Company, 1978, p. 493.

По этим темам