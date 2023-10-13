Причины гипопитуитаризма
Причина
Пример
Физиологические
Грудной возраст (до 3 месяцев)
Прием пищи
Стимулирование сосков у женщин
Беременность
Послеродовой период
Половой акт, для некоторых женщин
Сон
Стресс
Нарушение функции гипоталамуса
Травма головы
Опухоли гипоталамуса
Идиопатическая галакторея (предполагаемая аномалия секреции допамина)
Неопухолевая гипоталамическая инфильтрация: саркоидоз, туберкулез, лангергансоклеточный гистиоцитоз
Постэнцифалит
Заболевания гипофиза
Синдром пустого турецкого седла
Пролактин-секретирующие опухоли гипофиза
Перерезка стебля гипофиза и лечение других поражений стебля гипофиза путем хирургического вмешательства
Опухоли гипофиза, вызывающие сдавление стебля гипофиза
Другие эндокринные нарушения
Первичный гипотиреоз
Нарушение функций других систем органов
Эктопическая продукция пролактина: Бронхогенная карцинома (неплоскоклеточный; преимущественно недифференцированный мелкоклеточный рак)
Гипернефрома
Заболевания печени
Поражения грудной стенки
Послеоперационный рубец
Травма
Опухоли
Медикаментозные нарушения
Антигипертензивные препараты: альфа-метилдопа, атенолол, клонидин, лабеталол, резерпин, верапамил
H2-антагонисты
Пероральные контрацептивы и эстрогены
Опиоиды
Психотропные препараты, например, бензамиды (метоклопрамид, сульпирид), бутирфеноны (галоперидол), фенотиазины, трициклические и некоторые другие антидепрессанты
Тиреотропин-рилизинг-гормон
Data from Rebar RW: Practical evaluation of hormonal status. In Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology and Clinical Management, edited by SSC Yen and RB Jaffe. Philadelphia, WB Saunders Company, 1978, p. 493.