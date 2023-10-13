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Причины гипомагниемии

Причина

Примечание

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Вследствие недостаточного потребления и усиленной экскреции почками

Потеря жидкости через желудочно-кишечный тракт

Хроническая диарея

Стеаторея

Шунтирование тонкой кишки

Длительное применение ингибитора протонного насоса

На фоне беременности

Беременность (особенно 3-й триместр, чрезмерная почечная экскреция, другие факторы, обычно физиологические)

Лактация (повышенная потребность в магнии)

Первичные почечные потери

Редкие заболевания, сопровождающиеся несоответственно высокой экскрецией магния (например, синдром Гительмана)

Вторичные почечные потери

Петлевые и тиазидные диуретики

Гиперкальциемия

После удаления опухоли околощитовидной железы

Диабетический кетоацидоз

Гиперсекреция альдостерона, тиреоидных гормонов или вазопрессина

Нефротоксины (например, амфотерицин В, цисплатин, циклоспорин, аминогликозиды)

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