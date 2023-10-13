Причины гипербилирубинемии новорожденных
Механизм
Причины
Повышенной энтерогепатической циркуляцией
Грудное молоко (желтуха грудного молока)
Недостаточность грудного вскармливания (желтуха грудного вскармливания)
Паралитическая непроходимость кишечника, обусловленная действием лекарственных средств (сульфат магния или морфин)
Голодание или другие причины сниженной перистальтики
Атрезия кишечника или стеноз кишечника, в том числе кольцевидная поджелудочная железа
Мекониевая непроходимость или синдром мекониевой пробки
Заглатывание крови
Гиперпродукция
Разрушение внесосудистой крови (например, гематомы; петехии; легочного, церебрального или оккультного кровоизлияния)
Полицитемия из-за трансфузий типа мать-плод или плод-плод или задержка пережатия пуповины
Гиперпродукция в связи с гемолитической анемией
Некоторые лекарственные средства и агенты у новорожденных с дефицитом G6PD (например, ацетаминофен, алкоголь, противомалярийные препараты, АСК, бупивакаин, кортикостероиды, диазепам, нитрофурантоин, окситоцин, пенициллин, фенотиазин, сульфаниламиды)
Несовместимость групп крови матери и ребенка (например, Rh, АВО)
Недостаточность ферментов эритроцитов (например, из G6PD или пируваткиназы)
Недостаточная секреция из-за обструкции желчных путей
Недостаточность альфа-1-антитрипсина*
Киста общего желчного протока*
Муковисцидоз* (застойная желчь)
Синдром Дабина–Джонсона и синдром Ротора*
Парентеральное питание
Опухоль или спайки* (внешняя обструкции)
Недостаточная секреция вследствие метаболическо-эндокринных состояний
Синдром Криглера-Наджара (семейная негемолитическая желтуха 1 и 2 типов)
Лекарственные препараты и гормоны
Гмперметионинемия
Гипопитуитаризм и анэнцефалия
Синдром Люси-Дрисколл
Тирозиноз
Смешанные гиперпродукция и недостаточная секреция
Асфиксия
Внутриутробные инфекции
Респираторный дистресс-синдром
Тяжелый фетальный эритробластоз
TORCH-инфекции
* Желтуха также может возникать вне неонатального периода.
G6PD = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; TORCH =токсоплазмоз, другие патогены, краснуха, цитомегаловирус и простой герпес.
Adapted from Poland RL, Ostrea EM Jr: Neonatal hyperbilirubinemia. In Care of the High-Risk Neonate, ed. 3, edited by MH Klaus and AA Fanaroff. Philadelphia, WB Saunders Company, 1986.