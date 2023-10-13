Причины вторичного феномена Рейно
Причина
Примеры
Системные ревматические заболевания
Смешанное или недифференцированное заболевание соединительной ткани
Идиопатические воспалительные миопатии (например, полимиозит, дерматомиозит)
Эндокринные нарушения
Гематологические заболевания
Болезнь холодовых агглютининов
Новообразования
Неврологические расстройства
Травма
Вибрации
Сосудистые нарушения
Лекарственные препараты и вещества
бета-адреноблокаторы
Кокаин
Алкалоиды спорыньи
Никотин
Симпатомиметические препараты