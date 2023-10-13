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Причины вторичного феномена Рейно

Причины вторичного феномена Рейно

Причина

Примеры

Системные ревматические заболевания

Смешанное или недифференцированное заболевание соединительной ткани

Идиопатические воспалительные миопатии (например, полимиозит, дерматомиозит)

Ревматоидный артрит

Синдром Шегрена

Системная красная волчанка

Системная склеродермия

Эндокринные нарушения

Гипотиреоз

Гематологические заболевания

Болезнь холодовых агглютининов

Истинная полицитемия

Новообразования

Карциноид

Паранеопластический синдром

Неврологические расстройства

Синдром запястного канала

Травма

Отморожение

Вибрации

Сосудистые нарушения

Компрессионный синдром верхней апертуры грудной клетки

Лекарственные препараты и вещества

бета-адреноблокаторы

Кокаин

Алкалоиды спорыньи

Никотин

Симпатомиметические препараты

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